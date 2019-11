× Erweitern © Senatspressestelle Bremen Adventskalender für Kitas

Jedes (!) der begehrten Adventskalendertürchen beinhaltet 250 Euro als Bargeldspende sowie Spielwaren und Bücher für die Kinder im Wert von 50 Euro. Die Türen werden wochentags von den Kindern selbst geöffnet.

2007 hat Ingelore Rosenkötter, damals Sozialsenatorin, den Kalender ins Leben gerufen. Dank der Spendenbereitschaft vieler Bremer Unternehmerinnen und Unternehmer ist die Aktion zu einer schönen Tradition in der Vorweihnachtszeit geworden. Jedes Jahr können sich 24 Kindertageseinrichtungen über die Unterstützung in Form von Büchern und Spielen, Gutscheinen für Führungen sowie Bargeldspenden freuen. Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte und Bildungssenatorin Claudia Bogedan haben gemeinsam die Schirmherrschaft übernommen. Der Holzadventskalender in Form eines Tannenbaumes kommt aus der Tischlerei des Martinshofes.

Firmen und Privatpersonen, die ein Türchen für den Adventskalender spenden möchten, wende sich an Anja Raschdorf an adventskalender@sk.bremen.de oder telefonisch unter 0421-3612391.

Hier geht's zum Bewerbungsformular für Kitas (11. bis 20.11.2019).