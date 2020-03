Alleinerziehend in Bremen

× Erweitern © Kerstin Rolfes Christiane Goertz, Netzwerk Alleinerziehende

Egal, ob es um die Suche nach der passenden Kinderbetreuung geht, um Herausforderungen im Beruf oder um gesundheitliche Probleme – Alleinerziehende meistern den Alltag ohne Partnerïn und sind oft rund um die Uhr im Einsatz.

Verschiedene Institutionen und Initiativen holen Alleinerziehende genau in dieser Situation ab. Mit ihren Angeboten unterstützen sie den Austausch der Frauen und Männer untereinander und bieten ihnen Beratung in sehr vielen Lebensbereichen, zum Beispiel bei der Wohnungssuche, bei der Organisation der Ferienbetreuung, bei der Wahl eines Kitaplatzes oder bei der Arbeitssuche. Allerdings sind diese Angebote nicht immer bekannt.

Seit Anfang 2019 sorgt Christiane Goertz, Koordinatorin des "Netzwerk Alleinerziehende", dafür, dass diese verschiedenen Angebote in Bremen transparenter werden, gefördert wird von der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa gefördert. Mit Vertreterïnnen der Initiativen werden Ideen entwickelt und konkrete Maßnahmen beschlossen, mit denen die Situation der Alleinerziehenden verbessert werden soll. Christiane Goertz: „Alle schwierigen Situationen, die in Familien auftreten können, erscheinen beiden Alleinerziehenden wie unter einem Brennglas. Es ist eben keine Partnerin oder kein Partnerda, die etwas abpuffern. Deshalb ist es wichtig, dass institutionelle Hilfen zur Verfügung stehen.

Zum Glück gibt es in Bremen viele engagierte Projekte. Diese finanziell und dauerhaft gut abzusichern, würde die Arbeit enorm erleichtern. Die neue Regierung arbeitet gerade den Aktionsplan Alleinerziehende aus. Dort muss der zügige Ausbau der Kinderbetreuung, auch in den Randzeiten, festgeschrieben werden, der Zugang zu wohnortnahen Kinderbetreuungsangeboten für Alleinerziehende muss erleichtert werden. Gesundheit ist ebenfalls ein wichtiges Thema, das aber bisher im Aktionsplan noch nicht auftaucht. Die Politik muss die Weichen entsprechend stellen, wenn die Situation von Ein-Eltern-Familien nachhaltig verbessert werden soll. Da ist noch Luft nach oben."

In den nächsten Ausgaben der Kinderzeit wollen wir uns mit den Themen und Problemen beschäftigen, die den Alltag von Alleinerziehenden ausmachen. Über Ideen, Anregungen oder konkrete Fragen zum Thema per E-Mail an redaktion@kinderzeit-bremen.de freuen wir uns!