Auf Wissensreise im Übersee-Museum

× Erweitern © Übersee-Museum Bremen Entdecker in Afrika (Übersee-Museum Bremen)

Ob Spielzeug aus Afrika, Mangas aus Japan oder Voodoo aus Haiti: Die Ausstellungen im Übersee-Museum sind alles, nur nicht verstaubt. Wer nicht glaubt, wie aufregend und erlebnisreich ein Museumsbesuch für Kinder sein kann, der kennt die Wissensreise nicht, zu der regelmäßig neugierige Entdecker eingeladen sind.

© Reno Lottmann Ringelgänse - Wissensreise Familientreffen im Watt (Übersee-Museum Bremen)

In ferne Kontinente reisen, exotische Naturräume entdecken und hautnah „erleben, was die Welt bewegt“: Schon vor 100 Jahren präsentierte das Übersee-Museum Bremen „Die Welt unter einem Dach" und ist mit seiner einzigartigen Kombination aus Völker-, Handels- und Naturkunde einzigartig in Europa. Und wir müssen nicht mal ins Flugzeug steigen, direkt vom Bahnhofsvorplatz aus begeben wir uns zu Fuß auf die spannende Reise. Museumspädagogin Susanne Hammacher führt uns durch die Wissensreise, die jeden dritten Samstag des Monats im Rahmen des Maki-Kinderclubs – einer Art Kinder-Uni – stattfindet. Hier forschen und entdecken Kinder von 6 bis 12 Jahren kostenfrei und erhalten zudem freien Eintritt zu allen Kinderclub-Veranstaltungen, auch zur Wissensreise. Die verschiedenen Themen, die sich immer auf die aktuelle Ausstellung im Museum beziehen, werden spielerisch und spannend vermittelt, mal mit Power-Point-Präsentationen, im Mitmachtheater oder in animierten Filmen und bebilderten Vorträgen. Im kleinen Hörsaal warten schon viele Kindern und auch einige Eltern wissbegierig darauf, dass es losgeht. Hier treffen wir auch Viktoria, die schon seit acht Jahren Mitglied im Maki-Club ist. Ihr gefällt an der Wissensreise, dass man so viele verschiedene Dinge lerne, die in den Nachrichten nicht aufgegriffen werden. Auch ihre kleinen Schwester Patricia kommt gerne mit und freut sich, dass sie beim spielerischen Lernen viel Neues für die Schule mitnehmen kann.

© Übersee-Museum Bremen Sich meldendes Mädchen (Übersee-Museum Bremen)

Alle Teilnehmer erhalten Fragebögen, die sie nach dem Gang durch die Ausstellung und während des Vortrags eifrig ausfüllen, zum Abschluss können die Kinder selbst kreativ werden und Ausmalbilder oder andere Erinnerungen mit nach Hause nehmen.

Im Oktober startet eine neue Wissensreise, bei der sich anlässlich der 10. Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer alles um den Zugvogel Rotschenkel drehen wird. Die Ornithologin Anna Semmler erzählt in einer animierten Bildergeschichte über die „Familientreffen im Watt“: Wie viele andere Zugvögel findet sich auch Ronnie Rotschenkel im Wattenmeer ein, um für den Weiterflug Kraft zu tanken. Bei der aufregenden Suche nach seiner Tante aus Island bekommt Ronnie Unterstützung von den anderen Zugvögeln.

„Familientreffen im Watt – eine animierte Bildergeschichte“, Wissensreise für Kinder von 7-12 Jahren, am 20. Oktober von 15 bis 16 Uhr.

Eintritt: 2 Euro, für Mitglieder des Maki-Kinderclubs frei, Erwachsene 2,50 Euro.

Anmeldung: kinderclub@uebersee-museum.de oder 0421-16038171