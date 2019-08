Der Traum von der autofreien Stadt

× Erweitern © Jonas Ginter Autofreier StadTraum Bremen e.V.

Vom 13. bis zum 22. September findet die Europäische Mobilitätswoche statt – und Bremen ist mit dem Autofreien StadtRaum und vielen weiteren Aktionen ganz vorne mit dabei.

© Claudia Hoppens autofreier Stadtraum

Eine autofreie Stadt mit freien Bürgersteigen und Plätzen, sauberer Luft und weniger Lärm, Spiel- und Begegnungsräumen für Jung und Alt: Das sind Dinge, die Lebensqualität bedeuten und doch Utopie sind. Dieser Idee jedoch ein Stückchen näher zu kommen ist das Ziel des Vereins autofreier StadTraum Bremen e.V..

Gemeinsam mit dem ADFC Bremen e.V. und VCD Bremen e.V. präsentiert der autofreie StadTraum 2019 im Rahmen der seit 2002 jährlich stattfindenden Europäischen Mobilitätswoche ein volles Programm rund um das Thema nachhaltige Mobilität und Stadtentwicklung. Es werden innovative Verkehrslösungen ausprobiert und mit kreativen Ideen gezeigt, dass nachhaltige Mobilität möglich ist, Spaß macht und praktisch gelebt werden kann. Jeder ist eingeladen, den Stadtraum neu zu entdecken, zu erleben und zurück zu erobern. Und das Auto bleibt stehen!

Im Angebot sind unter anderem Stand-up-Paddeln im Werdersee am 13.9., die ADFC-Hochstraßentour und das große Fest auf dem Domshof am 15.9., der Parking Day am 20.9., der Volkslauf am 22.9. und natürlich Radtouren am 13. und 20.9. Ganz vorne natürlich die große Fridays-for-Future-Demo am 20.9.

Weitere Informationen und das komplette Programm (demnächst) gibt es hier.