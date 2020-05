Revival der Autokinos

× Erweitern Der König der Löwen

Hach, war das romantisch: In der Dämmerung auf den Parkplatz vor die große Leinwand fahren, Kopfhörer aufgesetzt, Popcorn auf dem Schoß, das erste Mal Händchenhalten und dann den größten Teil des Films verpassen...

Für viele Großeltern und einige Eltern war das Autokino ein echtes Event, und jetzt, in Zeiten der Kontaktsperre, kommt es zurück. Vor der Weser-Ems-Halle wird das Revival vom 21. bis 31. Mai mit einem Kinofestival vom cineK der Kulturetage gefeiert, und jeden Abend um 20:30 Uhr öffnen sich die Tore zu einem neuen Film. Los geht's am 21.5. mit dem letzten Film aus der Star Wars Reihe: "Der Aufstieg Luke Skywalkers", gefolgt von wohl dem Autokinoklassiker schlechthin: James in Dean in "Denn sie wissen nicht, was sie tun". Auch für Kinder ist etwas dabei: Am Samstag, den 23.5., dürfen sie sich auf eine lange Nacht mit dem "König der Löwen" freuen.

Da in anderen Autokinos aktuell die Plätze früh ausgebucht sind, lohnt es sich, schnell zu reservieren: Die Tickets für ein Auto kosten 25 Euro, der Ton wird übers UKW-Radio empfangen. Das komplette Programm und die Tickets gibt es hier.