Kindertheater und Konzerte im Hafen

× Erweitern Foto: HafenRevueTheater Der Schlüssel zum Glück

Nach dem Autokino erobern jetzt Autotheater und -konzerte die Bühnen: Das Hafenrevue-Theater feiert mit seinem Kinderstück "Schlüssel zum Glück" am 29. Mai Premiere, gefolgt von einem bunten Mix aus Konzerten, Partys und noch mehr Kindertheater.

Damit bietet die gemeinnützige Kulturforum Speicher XI GmbH nicht nur allen Bremerïnnen ein super Unterhaltungsprogramm außerhalb des Internets, es ermöglicht vor allem auch Musikerïnnen und Schauspielerïnnen, endlich wieder real auftreten zu können.

Ob Theater, Party oder Konzert: Das Live-Geschehen auf der Bühne wird parallel auf zwei Screens übertragen, der Ton wird, genau wie im Autokino, übers Radio empfangen. In jedem Auto dürfen zwei Personen sitzen, bei den Kinderstücken zusätzlich zwei Kinder aus einem Haushalt. Wer kein Auto hat, kann auch über eine Carsharing-Kooperation Plätze buchen. Die Autos sollten möglichst nicht verlassen werden, für den Notfall kann das WC im Hafenrummel mit Mundschutz und unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden.

Mit dem "Schlüssel zum Glück" am 29. Mai um 16 Uhr, fängt der Spaß aber erst an: Nach der Theateraufführung betritt um 19 Uhr Musiker Mark Scheibe die Bühne und um 22 Uhr ist Party mit DJane Luna Samara angesagt.

Weitere Vorstellungen am Eröffnungswochenende:

Samstag 30.5.

16 Uhr: Schlüssel zum Glück, HafenRevueTheater

19 Uhr: Kerim Pamuk - Selfies für Blindschleichen

22 Uhr: Phantom des Musicals, HafenRevueTheater

Sonntag 31.5.

13 Uhr: Aschenputtel, Schnürschuhtheater Kinderstück

16 Uhr: Aschenputtel, Schnürschuhtheater Kinderstück

19 Uhr: Tanz auf dem Vulkan, HafenRevueTheater

22 Uhr: DJane Linda aka Lady Oelectric

An den folgenden Wochenenden dürfen sich alle auf Musik von Bella Mare und die Beachbuben sowie Flo Mega oder Denis Fischer freuen, das Bremer Kriminaltheater spielt das Kinderstück "Die Wanze" und viele weitere Künstlerïnnen werden die Bühne und die Leinwände im Hafen mit Leben füllen.

Auch an die Verpflegung haben die rührigen Veranstalter selbstverständlich gedacht: Das Team vom Schwarzlichthof kümmert sich um Verpflegungspackages inklusive Limo, Popcorn, Chips und alkoholfreien Cocktails von der Lemon Lounge. Und weil nicht gehupt werden darf, findet sich in jedem Paket auch eine Applauströte. Die Menüs werden im Vorfeld zusammen mit den Tickets online gebucht und vor der Einfahrt auf das Gelände am Drive-In-Schalter ausgegeben.

Wer von weiter her anreist, kann auch gleich vor Ort übernachten: Wer im Indoor-Hostel-Camp Hafentraum einen RetroCamper oder ein Tinyhäusschen bucht, kann den Konzertabend gemütlich im Biergarten ausklingen lassen und direkt nebenan schlafen.

Hier geht es (in Kürze) zu den Reservierungen.