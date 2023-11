Mit eigenem Avatar in die Schule

× Erweitern © Bildungsressort Schulavatare, Bildung Bremen Bildungssenatorin Sascha Karolin Aulepp mit den neuen Kleinrobotern

Für Schulkinder, die für längere Zeit ans Krankenbett gefesselt sind, hat Bremen als erstes Bundesland 16 Roboter angeschafft, über die sie am Unterricht teilnehmen können.

Ob schwerkrank oder aus anderen Gründen: Schüler:innen, die für längere Zeit nicht selbst in die Schule gehen können, können jetzt per iPad mit ihrem eigenen Avatar dem Unterricht folgen und sogar bei den Pausen mit dabei sein.

Die betroffenen Kinder und Jugendlichen können vom Krankenzimmer aus ihre persönlichen Mini-Roboter im Klassenzimmer steuern, sich damit zu Wort melden, zu ihren Mitschüler:innen sprechen und sogar Emotionen ausdrücken.

Bei den Avataren im Unterricht ist Bremen Vorreiter. Zwar verfügen schon Kommunen und Medienzentren in anderen Bundesländern über einzelne Geräte, aber nur in Bremen stehen gleich 16 der Telepräsenzroboter zur Ausleihe und Abholung bereit. Ob weitere Geräte, deren reiner Hardwarepreis 3.500 Euro pro Stück beträgt, angeschafft werden, hängt von den weiteren Erfahrungen und vom Haushalt ab.

Zu den Testnutzern gehörte unter anderem ein Schüler der Wilhelm-Focke-Oberschule. Während er selbst im Klinikum Mitte lag, nahm er mit einem Schul-Avatar am Unterricht teil. Der Telepräsenzroboter stand an seinem Platz und baute eine Videokonferenz zu ihm auf. Über Raummikrofone konnte der Jugendliche alles hören, was seine Mitschüler:innen und die Lehrkräfte in der Klasse sprachen. Mithilfe der Kamera, die in der Stirn des Avatars sitzt, verfolgte er den Schulalltag.

Die Patient:innen können den Kopf des Avatars heben und senken und den ganzen Avatar um 360 Grad drehen. So behalten sie einen guten Überblick über das Geschehen in der Klasse. Wenn sie sich melden möchten, beginnt der Kopf zu blinken, wenn sie ihre Ruhe haben möchten, können sie den Kopf blau leuchten lassen. Am besten fanden die Test-Kinder und -Jugendlichen, dass ihre Mitschüler:innen sie auch mit in die Pause nehmen dürfen.

Bremer und Bremerhavener Schulen können die Roboter über den Medienverleih der Senatorin für Kinder und Bildung ausleihen und sich vom Referat Medien und Bildung in der digitalen Welt beraten lassen.

Anfragen an: Team Medienbereitstellung, Senatorin für Bildung, Große Weidestraße 4-16, Anna Tappe, 0421-36111915, anna.tappe@bildung.bremen.de, Webseite.