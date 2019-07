Bremen bei der RoboCup-WM in Sydney

× Erweitern © Annemarie Popp/DFKI B-Hman RoboCup WM

Der amtierende Deutsche Meister und Vizeweltmeister B-Human – das Team der Universität Bremen und des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz – misst sich mit den weltweit besten Mannschaften im Roboterfußball – und unser Kollege ist ganz vorne mit dabei.

In unserem Verlag ist Tim Haß der Experte für Webseiten und alles rund ums Internet, in Sydney tritt sein Team - amtierender deutscher Meister und Vize-Weltmeister - vom 2. bis zum 8. Juli bei der RoboCup-WM im australischen Sydney an, um sich den Pokal in der Standard Platform League zurückzuerobern.

Gemessen an den errungenen Siegen ist B-Human das erfolgreichste Team in der RoboCup Standard Platform League: Es hat die Weltmeisterschaft sechsmal, die German Open neunmal und die European Open einmal gewonnen. Auch in Sydney wollen die Bremer Studierenden mit ihren Robotern wieder möglichst viele Tore erzielen und den Meistertitel zurück an die Weser holen. Dafür müssen sie sich an vier Wettkampftagen in voraussichtlich sieben Spielen gegen insgesamt 20 Mannschaften aus zwölf unterschiedlichen Ländern durchsetzen.

Beim ganzen Spaß hat das RoboCup-Team aber natürlich auch einen ernsten Auftrag: Um sich den Regeln des menschlichen Fußballs immer weiter anzunähern und gleichzeitig den wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben, warten jedes Jahr neue Herausforderungen auf die teilnehmenden Mannschaften. Die immer anspruchsvoller werdenden Spielabläufe erfordern immer neue, an die Komplexität angepasste Algorithmen. Wurde vor einigen Jahren noch Fußball in fensterlosen Messehallen unter konstantem Kunstlicht gespielt, werden die Spiele nun bevorzugt in der Nähe großer Fensterfronten und somit unter sich ändernden Lichtverhältnissen ausgetragen. Um diese für maschinelle Bildverarbeitung äußerst schwierigen Bedingungen zu meistern, setzt B-Human auf Methoden des Deep Learning. Die wissenschaftlichen Arbeiten hierzu stellt das Bremer Team bei dem an die Weltmeisterschaft anschließenden RoboCup Symposium vor.

B-Human - das sind 15 Studierende der Universität Bremen sowie die betreuenden Wissenschaftler Dr. Thomas Röfer vom DFKI-Forschungsbereich Cyber-Physical Systems, der von Prof. Dr. Rolf Drechsler geleitet wird, und Dr. Tim Laue von der Universität Bremen zusammen. Die Firma CONTACT Software, der führende Anbieter von Lösungen für den Produktprozess und die digitale Transformation, ist seit 2017 Hauptsponsor von B-Human.