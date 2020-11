Bewegung im Wohnzimmer

× Erweitern © Raimund Michels Michi Möhrchen

Anstelle von Wände hochrasen, Sessel umkippen und Katze jagen, kommt jetzt wieder Michi Möhrchen zu allen kleinen Tobefans nach Hause. An der Gitarre begleitet von Bewegungscoach Raimund Michels tanzen, hüpfen und lachen die beiden mit Kids von 1 bis 8 Jahren.

Von Michis Karottentanz über das Sprungseillied bis zu Spielen mit Bällen gibt es Anleitungen zur Körperwahrnehmung, und in den aktuell 11 verschiedenen Bewegungsliedern für zuhause können sich die Wirbelwinde koordiniert auspowern - egal ob während Kontaktbeschränkungen im Corona-Lockdown oder in der kalten Jahreszeit: Liederautor und Sportlehrer Raimund Michels und sein Bewegungshase Michi Möhrchen bringen Kinder in Schwung und schonen die Nerven der Eltern.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und selbstverständlich ist alles kostenfrei. Das Angebot wird stetig um neue Videos erweitert. Hier geht's zum Youtube-Channel von Michi Möhrchen.