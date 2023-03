Der kleine Prinz und mehr in Blindenschrift

× Erweitern © KIDDINX Bibi, Benjamin & Co in Brailleschrift

Nicht über Inklusion sprechen, sondern machen - dachte sich Iris Waßong und hat ein Konzept entwickelt, um Kinder- und Jugendbücher in Braille-Schrift zugänglich zu machen.

Die Mutter zweier erwachsener Kinder betreut blinde und sehbehinderte Menschen in einer Wohngruppe, wo sie feststellte, dass es kaum Kinderbücher in Braille-Schrift zu kaufen gibt.

In ersten Tests tippte Iris Waßong Janosch-Geschichten mit einer Braille-Schreibmaschine ab und gab sie den Bewohner:innen zur Begutachtung. Diese waren begeistert und korrigierten letzte Fehler. Erste Kinderbücher in Braille-Schrift verkaufte Frau Waßong anschließend über ihre eigene Webseite, bis KIDDINX - die Mediengesellschaft hinter bekannten Kinderhelden wie Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg - auf die Seite aufmerksam wurde. Kurzerhand entstand die Zusammenarbeit, in der die Abenteuer von Bibi Blocksberg, Bibi & Tina und Benjamin Blümchen erstmals in Blindenschrift erschienen. Außerdem sind "Der Kleine Prinz", "Greg's Tagebuch" und viele mehr erhältlich - und es kommen laufend neue dazu.

Der Inhalt der Bücher wird dabei 1:1 in Braille-Schrift übersetzt, allerdings ohne Illustrationen. Lediglich die Cover-Illustration wird zur Wiedererkennung beibehalten. Zusätzlich erhält jedes Buch eine durchsichtige Folie, die über die Illustration gelegt wird. Auf dieser befinden sich die Angaben über den Autor, Titel und weitere in Braille-Schrift. Jedes Buch ist ein Unikat und wird per Hand hergestellt.

Das Feedback der Eltern rechtfertigt laut Iris Waßong den Aufwand:

Dank Ihrer Bücher kann mein Kind nun mit Ihren Klassenkameraden stundenlang über den Inhalt diskutieren und Meinungen austauschen,

freut sich eine Mutter in ihrer Rückmeldung an Iris Waßong.

Hier können die Bücher bestellt werden.