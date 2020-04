Mehr Bienenwiesen für Bremen

× Erweitern © Fidibus e.V. Fidibus Natürliche Kita

Der Findorffer Kindergarten Fidibus hatte für April eine besondere Naturschutzaktion geplant - die jetzt trotzdem stattfinden kann!

Im Stadtteil wollten die Kinder an die Findorffer Nachbarn 120 Saatguttütchen mit einer speziellen Blütenmischung für Bienen verteilen, die sie auf einem Quadratmeter ihres Grundstücks, Garten oder Balkon aussäen sollten, um einen kunterbunten wilden Garten für Bienen und Insekten anzulegen.

© Fidibus e.V. Honigmarkt

Damit wollten die Kinder für fröhliches Summen und Brummen in Findorffer Gärten sorgen und so einen wichtigen Beitrag gegen das Insektensterben und für den Erhalt der biologischen Vielfalt in der Stadt leisten.

Damit diese schöne Aktion trotz der Kindergartenschließungen und Kontaktbeschränkungen nun doch stattfinden kann, haben die Fidibus-Kinder tolle Unterstützung bekommen: Mithilfe des Findorffer Weinladens und des Findorffer Käsekontors werden die Bienensets in ihren Läden, die noch geöffnet haben dürfen, jetzt kostenlos verteilt - und da dürfen sich natürlich alle Bremerïnnen beteiligen!

Der Kindergarten würde sich im Gegenzug über eine freiwillige Spende an das ehrenamtlich arbeitende Obdachlosenprojekt „Frieda“ freuen, die sich gerade aufopfernd um die wohnungslosen Menschen in Bremen kümmern.

Alle Teilnehmer sind außerdem aufgerufen, im Sommer ein Foto ihres Insektengartens per E-Mail an fidibus-bremen@web.de zu schicken. Unter allen Teilnehmern wird ein Besuch beim Kindergartenimker und Honig aus der Kindergartenimkerei verlost.

Findorffer Weinladen, Hemmstr. 179, Mo 14 -19, Di -Fr 10 -19, Sa 10 -14 Uhr; Findorffer Käsekontor, Hemmstr. 180, Mo/Di & Do/Fr 9-18:30, Mi 14-18:30, Sa 7:30 -14 Uhr.

Mehr Infos zum Projekt gibt es hier.