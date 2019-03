Bremen macht Helden 2019

× Erweitern © Die Sparkasse Bremen Bremen macht Helden Vorstand Thomas Fürst mit der HipHop-Gruppe Oslebshausen

Happy Birthday: Die Sparkasse Bremen fördert bereits im 10. Jahr regionale Kinder- und Jugendprojekte und hat seitdem fast 1000 sozial engagierter Projekte mit insgesamt 1 Million Euro unterstützt.

Für dieses Jahr haben sich 150 Initiativen beworben, aus denen 104 als Sieger ausgewählt wurden. Sparkassenvorstand Thomas Fürst erklärt die Auswahlkriterien für "Bremen macht Helden": "Ziel ist es, Initiativen zu unterstützen, die für ganz Bremen oder in den Stadtteilen nachhaltig positiv auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen einwirken, im Sinne einer sozialen Integration, im Hinblick auf ein gesundes Aufwachsen oder für die Verbesserung der Chancen auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe."

© Die Sparkasse Bremen Bremen macht Helden Tanzprojekt Neue Vahr, Preisträger 2018

So kann sich in diesem Jahr das Quartiersprojekt Hoodtraining, unterstützt von der Stiftung "Aktion Hilfe für Kinder", auf eine Förderung ihres Jugendkulturevents Streetjam freuen, das Anfang Mai HipHop und Breakdance in Shows und Wettbewerben im Schlachthof präsentiert. Das Projekt besteht aus ehremnamtlichen Mitarbeitern, die sich seit Jahren in der Jugendarbeit in OTe in Bremen stark machen und allen Kids die Teilhabe an Sport, Bildung und Kultur ermöglichen wollen.

Auch der Elternerein Epsymo für psychomotorische Entwicklungsförderung aus Bremen-Nord gehört zu den Gewinnern: Sein Bewegungsprojekt "Stark wie Pippi" bringt in den Sommer- und Herbstferien Kinder aller Nationalitäten zu Sport und Spaß zusammen.

Im Bereich Umwelt wird unter anderem das Projekt "Packbuddy" unterstützt, das Jugendlichen in Workshops vermittelt, wie man Plastikmüll vermeidet und für Werder Bremen werden aktuell noch 11 Lütte Superhelden zwischen 6 und 10 Jahren gesucht, die etwas besonders geleistet oder zum Beispiel eine schwere Krankheit überstanden haben und ihre Fußballidole am 18. Mai im Spiel gegen RB Leipzig ins Stadion führen möchten.

Neben Vereinen und Organisationen werden auch engagierte Einzelpersonen gefördert, so wie eine Lehrerin der Grundschule am Halmer Weg in Gröpelingen, die sich für einen Zuschuss für Bus- und Bahnfahrkarten für die 20 Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse bewarb, "um auch mal an Veranstaltungen außerhalb des Stadtteils teilzunehmen, wenn das Fahrtgeld fehlt." Und auch der Kindernachmittag des bekannten Vorstraßen-Sommerfests darf sich auf einen Zuschuss für sein Programm freuen.

Mehr Infos zur Bewerbung, den Kriterien und weiteren Preisträgern gibt es hier.