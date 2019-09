Helden und Talente gesucht

× Erweitern © Die Sparkasse Bremen Bremen macht Helden Tanzprojekt Neue Vahr, Preisträger 2018

Beim Wettbewerb "Bremen macht Helden 2020" werden 100.000 Euro an engagierte Projekte in der Kinder- und Jugendförderung verteilt.

Schon zum elften Mal stellt die Sparkasse Bremen die stattliche Summe zur Verfügung – damit erreicht das gesamte Förderbudget die stattliche Summe von 1.100.000 Euro.

Gewinnen ist übrigens gar nicht so schwer: Von 150 eingereichten Bewerbungen in 2019 durften sich insgesamt 104 über die finanzielle Unterstützung freuen, darunter auch das Projekt "Kids bei Poetry on the Road" des Bremer Literaturfestivals.

Auch für 2020 können wieder Vereine, Institutionen, Initiatoren oder auch Einzelpersonen konkrete Ideen und Pläne einreichen, wie sie Kinder oder Jugendliche in Bremen in den Bereichen Bildung und Wissenschaft, Kunst und Kultur, Sport, Umwelt oder Soziales unterstützen und ihre Talente fördern (wollen). Ausgenommen sind Projekte in Verbindung mit einer kommerziellen Vermarktung.

„Der Wettbewerb bietet bessere Perspektiven für Kinder und Jugendliche und fördert ihre Potenziale“, erklärt Vorstandsmitglied Thomas Fürst das Engagement der Sparkasse Bremen.

Die Bewerbungen sichtet eine Jury von Vertretern aus Gesellschaft, Bildung und Wirtschaft, die anhand qualitativer Kriterien die förderungswürdigen Ideen auswählt. Dabei achtet die Jury auch darauf, dass Talente gezielt gefördert werden, Projekte nachhaltig wirken und die Projektidee gesellschaftlich relevant ist. Auch der Planungsstand zählt zu den Kriterien. Aus diesem Grund müssen die Teilnehmer einen fertigen Projektplan einreichen.

Mitmachen ist ganz einfach: Hier geht es zum Online-Formular, der Bewerbungsschluss für 2020 ist am 31. Oktober 2019.