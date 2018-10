× Erweitern Foto: Sparkasse Bremen Bremen macht Helden Tanzprojekt Neue Vahr: "Wir sind Brüder und Schwestern"

Seit 2009 fördert die Sparkasse Bremen jedes Jahr gemeinnützige Projekte für Kinder und Jugendliche und verteilt 100.000 Euro an Vereine, Institutionen, Initiatoren und Einzelpersonen. Interessierte können sich noch bis zum 31. Oktober für die Förderung in 2019 bewerben.

Im zehnten Jahr erreicht das gesamte Förderbudget damit die stattliche Höhe von einer Million Euro. In 2018 teilten sich die Summe von 100.000 Euro insgesamt 98 Projekte, 162 wurden eingereicht. Die Chancen auf die Förderung stehen also denkbar gut. Um zu gewinnen, muss das Projekt aus einem der folgenden Bereiche stammen: Bildung und Wissenschaft, Kunst und Kultur, Sport, Umwelt oder Soziales. Projekte in Verbindung mit einer kommerziellen Vermarktung sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Foto: Sparkasse Bremen Bremen macht Helden Laura Alexander vom Sportgarten e.V.

Im letzten Jahr gehörten zum Beispiel der Sportgarten Bremen und das Kinderfilmfest KIJUKO vom City 46 zu den Gewinnern, ebenso wie das Tanzprojekt "Wir sind Brüder und Schwestern" (s. Foto oben), der Flüchtlingsrat, die Studentin Lara Stuthmann sowie einige Grundschulen und viele mehr.

Bewertet werden die Einsendungen von einer unabhängigen Jury von Vertretern aus Gesellschaft, Bildung und Wirtschaft. Dabei achten die Mitglieder unter anderem darauf, dass Talente gezielt gefördert werden, das Projekt nachhaltig wirkt und die Projektidee gesellschaftlich relevant ist. Auch der aktuelle Planungsstand des Projektes zählt zu den Kriterien. Aus diesem Grund müssen die Teilnehmer einen konkreten Projektplan einreichen.

Das Bewerbungsformular für „Bremen macht Helden“ steht hier als Download zur Verfügung.