Bremens Abiturienten protestieren

© Senatspressestelle Bildungssenatorin Claudia Bogedan

Bundesweit gehen die Abiturientïnnen auf die Barrikaden - natürlich digital. Denn während die Landes- und Bundesregierung allerorten noch rätseln, wann und wie die Schulen wieder geöffnet und der normale Unterricht wieder aufgenommen werden kann, scheinen sie sich über eines einig: Die Abiturprüfungen sollen in den meisten Bundesländern wie geplant oder um nur wenige Wochen verschoben stattfinden. In Bremen gibt es zwei Termine zur Auswahl: Der erste Zeitraum bleibt bestehen und beginnt am 22. April. Der zweite Prüfungszeitraum beginnt am 12. Mai. In Bremen müssen sich demnach 2385 Schülerïnnen entscheiden, welchen Zeitraum sie für ihre Prüfungen wählen.

Ausgenommen davon sind allerdings 85 weitere Abiturientïnnen an Privatschulen: Ihre Prüfungsphase kann aus organisatorischen Gründen nur am 22. April starten, da sie ihre Prüfungen an der Erwachsenenschule in acht Fächern ablegen müssen. Der Aufwand, dafür zwei Zeitfenster offen zu halten, sei zu groß für die Erwachsenenschule.

Das wirft - zumindest bei vielen Abiturienten - zahlreiche Fragen auf und von Berlin bis München werden die Proteste immer lauter. Denn so einfach wie die Antwort auf die Frage: "Ja, habt ihr denn nicht online gelernt?!" stellt sich der Plan, die Prüfungen im Mai zu absolvieren, für die Betroffenen selbst nicht dar. So auch in Bremen, wo Schülerïnnen der Oberschule am Leibnizplatz jetzt einen Brief inklusive 120 Unterschriften an Bildungssenatorin Claudia Bogedan geschickt haben, in dem sie ihre Kritik äußern.

Drei Punkte bitten sie in ihrem Brief zu überdenken, und kündigen an, gegen die geplante Durchführung zu klagen: "Gehen Sie davon aus, dass wir dies so nicht akzeptieren werden."

Erstens sehen sie die Chancengleichheit gefährdet, denn zum einen wären "die Fähigkeiten und das Engagement der Lehrkräfte" beim digitalen Unterricht "sehr unterschiedlich ausgeprägt". Zum anderen hätten nicht alle Schülerïnnen die gleichen familiären Umstände oder Zugriff auf Online-Lernplattformen. Weiterhin befürchten die Verfasserïnnen des Briefes, dass die psychischen Auswirkungen des Corona-Ausnahmezustands auf die Jugendlichen unterschätzt werden. Zahlreiche Ängste und Sorgen erschweren die Vorbereitungen und die Durchführung der Prüfung und machen schlechtere Ergebnisse, als unter normalen Bedingungen, wahrscheinlich. Zuletzt weisen sie auf die Verkehrssituation hin, die nach derzeitigen Planungen erfordert, dass viele Abiturientïnnen nur mit öffentlichen Bahnen und Bussen zum Prüfungsort gelangen können und so ihre und die Gesundheit anderer gefährden würden. Und: "Die Vorsichtsmaßnahmen, unter denen die Prüfungen abgelegt werden sollen, stellen eine Verhinderung der Ansteckung nicht sicher."