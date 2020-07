Wasser marsch im Hallenbad

× Erweitern © Marcus Meyer Intensivschwimmkurs Seepferdchen Bremer Bäder

Seit Juni haben Bremens Freibäder geöffnet, jetzt ziehen die Hallenbäder nach. Ab Mitte Juli können auch sportliche Bremerïnnen von Hobbyplanschern unbehelligt wieder ihre Bahnen ziehen und Regenwetter gilt nicht mehr als Ausrede.

Allen voran öffnen die Indoorbereiche des Westbades in Bremen-Walle und des Freizeitbades Vegesack im Bremer Norden beide am Donnerstag, den 16. Juli 2020.

In den Hallenbädern ist in den Eingangsbereichen und in den Gängen zu den Umkleiden das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Die Anzahl der Duschen, der Spinde und der Wertschließfächer wurde in der Stückzahl reduziert, sodass sie von den Badegästen genutzt und gleichzeitig die Abstände zu anderen Personen eingehalten werden können. Die Abstandsregelung von mindestens eineinhalb Metern gilt im gesamten Bad - auch in den Becken. Sprungtürme und Rutschen werden nach Bedarf geöffnet.

Vorerst sind die Öffnungszeitzonen Montag bis Freitag von 6.30 bis 11.30 und 13 bis 18 Uhr; samstags und sonntags von 9 bis 13 und von 14.30 bis 18.30 Uhr. Die Pause zwischen den Öffnungszeiten wird für die Reinigung und Desinfizierung der Bäder benötigt.

Die Eintrittskarten gelten jeweils für eine Zeitzone und können im Bremer Bäder-Shop bei Karstadt Sports oder online im Webshop gekauft werden. Der Kartenkauf vor Ort am Eingang der Bäder ist vorerst noch nicht möglich.

Im Freizeitbad Vegesack wurde eine dritte Vorverkaufsstelle eingerichtet, dort können Karten für das Freibad Blumenthal und das Freizeitbad Vegesack erworben werden. Die neu eingerichtete Vorverkaufsstelle im Freizeitbad Vegesack ist Personen mit Einschränkungen, Bäderkarteninhabern und Sozialbenachteiligten vorbehalten.