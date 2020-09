Alltagsheldïnnen gesucht

Die Sparkasse vergibt jedes Jahr den Bremer Bürgerpreis in den beiden Kategorien "U21" und "Alltagshelden". Mit insgesamt 10.000 Euro werden Privatpersonen, Gruppen oder Vereine gewürdigt, die sich besonders für ihre Mitmenschen engagieren.

Mit Einfallsreichtum, Kreativität und Bürgersinn meistern ehrenamtlich Engagierte in Bildungs-, Kultur- oder sozialen Einrichtungen gesellschaftliche Herausforderungen. Ihre systemrelevante Arbeit wurde durch die Corona-Pandemie nochmal erschwert. Denn unter den herrschenden Abstandsregeln und teilweise Schließungen von Institutionen trotzdem Zusammenhalt und Hilfe für die Betroffenen zu organisieren, Menschen zu vernetzen, Nachbarschaften zu aktivieren oder Begegnungen zu ermöglichen, war und ist eine besondere Herausforderung, die einer besonderen Würdigung bedarf.

Über die Verteilung der ausgelobten 10.000 Euro entscheidet eine Jury. In der Kategorie Alltagshelden sind Privatpersonen, Gruppen und Vereine, gesucht, die sich freiwillig in ihrem Lebensumfeld engagieren. In der Kategorie U21 werden ehrenamtlich tätige Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren ausgezeichnet.

Bis zum 20. September 2020 können eigene Bewerbungen oder Vorschläge für unterstützenswerte Initiativen eingereicht werden. Wer wichtige Impulse gibt, aktiv an der Gestaltung des Miteinanders teilnimmt oder sich kreativ für die Allgemeinheit engagiert, ist preiswürdig. Die Bewerbungsunterlagen stehen hier zur Verfügung.