Bremer Jugendpreis 2021

Bremer Jugendpreis

Dem Hass keine Chance: Am 14. Juli 2021 findet im Rathaus die diesjährige Verleihung des Bremer Jugendpreises statt. 25 Einsender:innen haben ihre Ideen und Projekte für mehr Vielfalt, Offenheit und Toleranz unter dem Motto "Mauern einreißen – Grenzen überwinden!" eingereicht.

Der Bremer Jugendpreis lädt seit 1989 jedes Jahr Teilnehmende aus Bremen und Bremerhaven unter dem Motto "Dem Hass keine Chance" dazu ein, Zivilcourage zu zeigen, kreative Ideen für ein friedvolles Miteinander zu entwickeln und ein Projekt zu starten, das hilft, gemeinsam eine bessere Welt zu gestalten.

In diesem Jahr soll unter ergänzenden Motto "Mauern einreißen – Grenzen überwinden!" das Gedenken 60 Jahre Mauerbau in Deutschland genutzt werden, um an die Wichtigkeit von Frieden und friedlichem Miteinander zu appellieren. Welche Mauern können alle einreißen, welche Grenzen überwinden, um Neues zu entdecken und Ausgrenzung abzulehnen? Insgesamt werden 16 Preise verliehen, gestiftet von Sponsoren und unterschiedlichen Bremer Vereinen und Institutionen.

Die Preisverleihung erfolgt am 14. Juli 2021 bei einem feierlichen Empfang in der oberen Rathaushalle.