The Audience is listening

Oder: Eltern und Lehrkräfte aufgepasst: Falls noch ein Thema für den nächsten Elternabend fehlt, hätten wir da eine Idee: Zwischen dem 20. und 30. April macht das Kinderfilmfestival Britfilms auf seiner Deutschland-Tour auch Halt im Bremer Filmkunsttheater Schauburg – dann können Schulklassen ihre individuellen Vorführungstermine für englischsprachige Filme ab 6 Jahren buchen:

Das Britfilms-Festival bringt vom 20. bis 24. April 2020 (Sondervorstellungen vom 27. bis 30.4. möglich) sechs englischsprachige Filme für alle Klassenstufen nach Bremen:

BRITFILMS#13 richtet sich an (Englisch-)Lehrerïnnen, die ihren Lehrplan um ein aufregendes, unterhaltsames und lehrreiches Erlebnis bereichern wollen. Alle Filme laufen im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln, manche Filme sind auch mit englischer Untertitelspur verfügbar. Zur Unterrichtsgestaltung vor und nach dem Film gibt es außerdem einen Study Guide, der sich mit den Themen, Figuren oder Stilen des jeweiligen Films beschäftigt.

Mit dabei sind in diesem Jahr der Animationsfilm Early Man ab 6 Jahre, The Keeper und mid90s ab 12 Jahren, God help the Girl ab 14 und Kids in Love sowie 52 Tuesdays ab 15 Jahren.

Die Tickets kosten 4 Euro je Schülerïn, Lehrkäfte kommen kostenfrei ins Kino. Reservierung unter 0421-792 550 oder an info@bremerfilmkunsttheater.de

Sondervorstellungen zwischen dem 27. und 30.4. können nach individueller Terminabsprache unter 0421-792 517 vereinbart werden.

Weitere Infos zur Buchung und zum kompletten Programm auf der Homepage.