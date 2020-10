Der Bundes-Umwelt-Preis geht an...

© BUW Leonard Kolewa

Leonard Kowela ist Gewinner des Sonderpreises vom Bundes-Umwelt-Wettbewerb 2020. Herzlichen Glückwunsch!

Der 14-jährige Schüler aus Stolberg in (Nordrhein-Westfalen), wurde für seinen Einsatz für umweltfreundlichere Schul- und Klassenfahrten mit dem vom Klimahaus Bremerhaven gespendeten Preisgeld in Höhe von 500 Euro ausgezeichnet.

Auf die Idee für sein Projekt kam Leonard anlässlich einer anstehenden Skifreizeit in seinem Jahrgang. Ihm war aufgefallen, dass immer öfter klimaschädlicher Aufwand betrieben wird, um das Skifahren zu ermöglichen. Mit seiner Weigerung, an einer solchen Klassenfahrt teilzunehmen, stieß er anfangs auf Unverständnis. Mit seinem Projekt konnte er aber eine Diskussion mit vielen Mitschülerïnnen, Eltern und Lehrkräfte anstoßen. Ziel seines Projektes ist es, ein langfristiges Umdenken seiner Schule hinsichtlich traditioneller Klassenfahrten, wie zum Beispiel Skifreizeiten, zu bewirken. Auch wenn es in diesem Jahr wahrscheinlich noch keine umweltfreundlichere Alternative zur Skifreizeit geben werde, beschäftigen sich jetzt verschiedene Gremien seiner Schule mit klimafreundlichen Alternativen.

Beim jährlichen BundesUmweltWettbewerb des Leibnitz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) können junge Menschen im Alter zwischen 10 und 20 Jahren Projektarbeiten unter dem Motto „Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln“ einreichen.

Mehr zum BundesUmweltWettbewerb.