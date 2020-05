Die besten Kurzfilme im Online-Festival

Das "Bundes.Festival.Film" verbindet die Bundeswettbewerbe Deutscher Jugendfilmpreis und Generationenfilmpreis jedes Jahr zu einem Kurzfilmfestival mit herausragenden Filmen. 2020 findet es zum ersten Mal online - und alles kostenfrei!

Als großes Finale verbindet es die beiden Filmwettbewerbe Deutscher Jugendfilmpreis und Deutscher Generationenfilmpreis zu einem Highlight. Als Wanderfestival konzipiert, gastiert das Bundes.Festival.Film nach mehr als 30 Jahren zum zweiten Mal in Wuppertal. In diesem Jahr wurden insgesamt 641 Filme eingereicht; die überzeugendsten 40 Produktionen sind beim Finale mit dabei, von 26 in der Sparte Jugendfilme. Die Jury hat eine große Mischung aus kreativen, geistreichen, humorvollen, nachdenklichen, besinnlichen, ästhetischen und bisweilen auch verstörenden Filmen gesichtet, die besten von ihnen warten jetzt darauf, gezeigt und gesehen zu werden.

Eigentlich sollte das Festival vom 12. bis 14. Juni im Wuppertaler Rex-Filmtheater stattfinden. Jetzt wird die Preisverleihung im Autokino der Stadt gefeiert. Außerdem sind alle nominierten Filme ab dem 13. Juni zwei Wochen lang auch als Video-on-Demand Angebot online zu sehen. Am Sonntag, den 14. Juni, laden die Veranstalter außerdem dazu ein, sich mit den Filmemacherïnnen per Video-Konferenz im Internet auszutauschen. Dann stehen die Regisseurïnnen und einige Jurymitglieder für Fragen und Antworten des Publikums zur Verfügung.

Weitere Infos zum Festivalprogramm gibt es in Kürze auf der Internetseite vom Bundes.Film.Festival, hier stehen vom 12. bis 26. Juni dann auch alle Filme zum kostenlosen Abruf bereit.