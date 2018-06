Bunt und lecker: Am BZ Vahr wächst Essen

× Erweitern BZ Vahr Bunt und lecker

Die Kinder vom Bürgerzentrum Neue Vahr betreiben jetzt auch Urban Gardening und haben in Kooperation mit dem Vahradieschen öffentlich zugängliche Hochbeete angelegt.

Nach dem Roof Top Gardening der VHS, der Gemüsewerft in Walle, den Beeten auf dem Hanseatenhof oder der Lucie in der Neustadt ist dies nun das erste Projekt dieser Art in der Vahr, das neben dem nachbarschaftlichen Miteinander auch das Bewusstsein für einen nachhaltigen und gesunden Konsum fördert.

Seit Mai ist das gemeinsame Gärtnern am BZ Vahr möglich und bietet optimale Bedingungen für Gemüse, Obst und Kräuter in einem großen, bunten Hochbeet. Gepflegt wird es von den Kindern des Kindertreffs in Eigenregie und mit etwas Unterstützung von der Heilpflanzenpädagogin Sabine Kolmsee, die seit ein paar Jahren das Gartenprojekt Vahradieschen im Stadtteil Vahr unterstützt. Kolmsee half den jungen Gärtnern bei der Wahl der Pflanzen und beim Bau des Hochbeetes und hilft mit Rat und Tat bei Fragen. Rosmarin, Thymian, Olivenkraut, Basilikum, Petersilie und Lavendel spireßen im Beet und warten schon auf ihre erste Ernte. Wer die grünen Blätter nicht gleich einem bestimmten Kraut zuordnen kann, freut sich über die hilfreiche Beschilderung.

„Ein Hochbeet ist eine schöne Möglichkeit, um den Außenbereich des Bürgerzentrums zu verschönern und den Kindern verschiedene Pflanzen sowie Kräuter näher zu bringen“, sagt Mural Kul vom BZ Vahr. Doch nicht nur die Kinder des Stadtteils sollen etwas von der neuen Beetanlage haben. Das Hochbeet befindet sich bewusst in einem öffentlich zugänglichen Teil: „Wir möchten, dass sich möglichst viele Vahrer an dem Hochbeet erfreuen können“, erläutert Mural Kul.

Ob im Bürgerzentrum, auf öffentlichen Brach- oder Betonflächen, in Schulgärten oder Kitas: Es gibt noch sehr viel Platz, um die Stadt ein bisschen grüner und das Leben in ihr ein bisschen bunter und gesünder zu machen. Wer sich selbst engagieren möchte, findet zum Beispiel hier Tipps.