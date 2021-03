Schatzsuche in den Havenwelten

× Erweitern © Lina-Amarie Selimi/Erlebnis Bremerhaven GmbH Havenwelten Bremerhaven, Detektiv-Trail

Spazierengehen? Laaaaangweilig! Auf Schatzsuche gehen? Au jaaaaa! Auf dem neuen Detektiv-Trail in Bremerhaven gibt es für Familien jetzt ordentlich was zu entdecken. Bei dem spannenden Rätselabenteuer zu Sehenswürdigkeiten können auch alle noch etwas dazulernen. Als App oder mit Fragen zum Ausdrucken führt der Detektiv-Trail neugierige Kinder und Eltern zu verschiedenen Rätselposten in der Küstenstadt. Belohnt wird die Schatzsuche mit einem Geschenk aus der großen Schatztruhe.

Der fünf Kilometer lange Rundkurs startet an der Tourist-Info Hafeninsel, führt dann durch die Havenwelten bis zum Historischen Museum und durch die Fußgängerzone wieder zurück. Kartenausschnitte und Fotos der Suchorte erleichtern die Orientierung. Damit sind mindestens 2,5 Stunden Beschäftigung garantiert, wer Pausen macht, ist länger unterwegs. Der Detektiv-Trail kann individuell und ohne Terminvereinbarung gespielt werden. Wer mit dem Kinderwagen unterwegs ist, weicht hier und da vom Hauptpfad ab, wird durch die detaillierte Routenbeschreibung aber gut geführt.

Das Rätselabenteuer wurde übrigens von den Auszubildenden der Erlebnis Bremerhaven GmbH gestaltet, die sich um die Routenführung und die Preise gekümmert haben. Herausgekommen ist ein Angebot für Familien, das nun als eines von über 50 Detektiv-Trails in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz angeboten wird.

Der Detektiv-Trail bietet sich für Familien mit Kindern ab 7 Jahren an und kostet 20 Euro für zwei Erwachsene und zwei Kinder, Einzelpersonen zahlen 7 Euro.

Unter www.bremerhaven.de/detektiv-trail gibt es weitere Infos und Links zur App.