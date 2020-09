30.000 Euro für Das fliegende Klassenzimmer

× Erweitern © Michael Gielen www.studiogielen.de Deutsche Kindergeldstiftung, Preisverleihung 2020 Die Preisträger: Kinder- und Jugendhaus Ratze, Projekt Trau Dich, Ökologiestation, Rückenwind und das Bremer Literaturhaus

In ihrem Jubiläumsjahr vergibt die Kindergeldstiftung Bremen insgesamt 50.000 Euro an Projekte der Kinder- und Jugendförderung. Sieger ist der Bremer Literaturhaus e.V.

Vor 10 Jahren wurde die Deutsche KindergeldStiftung von Bremer Eltern gegründet, die der sozialen Unausgewogenheit in den geltenden steuerlichen Regeln entgegenwirken wollen: Mit dem Spenden ihres eigenen Kindergeldes sollen einkommensschwache Familien unterstützt werden. Inzwischen wird die Initiative von zahlreichen Bürgerïnnen unterstützt und gibt Gründungshilfe für neue Projekte oder kofinanziert Angebote, die es benachteiligten Kindern ermöglichen, ihre Startnachteile auszugleichen. Im Jubiliämusjahr soll außerdem das große Engagement vieler Einrichtungen und Vereine für Kinder und Jugendliche mit einem besonderen Preis gewürdigt werden, und so wurde am 9. September 2020 die Summe von 50.000 Euro für ausgewählte Projekte ausgeschüttet. Insgesamt 62 Projekte hatten sich um die Preise beworben, die Auswahl hat der Stiftungsrat getroffen.

Den Sonderpreis und damit ein Preisgeld von 30.000 Euro erhält der Bremer Literaturhaus e.V. für sein Projekt Das fliegende Klassenzimmer in Bremen-Nord. In Kooperation mit der Oberschule In den Sandwehen in Bremen-Lüssum bietet der Verein in den kommenden Jahren von 2021 bis 2023 das Literaturvermittlungsprojekt für die 5. bis 10. Jahrgangsstufe an und begleitet es als aktiver Kulturpartner.

Die vier weiteren Preisträger sind die Ökologiestation Bremen e.V. mit dem Projekt Dünen-Kinder erleben die Natur, das Vorschulkindern aus der Grohner Düne den regelmäßigen Zugang zur Natur ermöglicht. Mit dem Preisgeld sollen angeleitete Naturerlebnisvormittage für Kindergruppen auf dem Gelände der Ökologiestation organisiert werden.

Das Ferienprojekt Trau Dich! vom Bürgerzentrum Neue Vahr e.V. für benachteiligte Kinder will Kindern Mut machen, Neues auszuprobieren und sich damit auf einer Bühne zu präsentieren. Mit dem Preisgeld werden die regelmäßigen Treffen finanziert, in denen die Kinder gemeinsam experimentieren, singen, Musik, machen, tanzen, malen, Kunststücke vorführen und am Ende eine große Vorstellung vor Eltern, Verwandten und anderen Interessierten geben.

Ebenfalls finanziell gewürdigt wird Die Ratze, das Kinder- und Jugendhaus der Naturfreundejugend Bremen e.V. In Walle ist es ein wichtiger Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche aus überwiegend einkommensarmen Familien. Hier treffen sich die Kids zum regelmäßigen Essen und zu weiteren Angeboten, außerdem gibt es konkrete Hilfe für große und kleine Anwohnerïnnen. Um den Neustart nach der coronabedingten Schließzeit zu unterstützen, wird mit dem Preisgeld ein Fest unter dem Motto "Hinterhofakustik" durchgeführt.

Schließlich darf sich der Rückenwind für Leher Kinder e.V. über finanzielle Hilfe für die Kinder aus dem Quartier freuen. Rückenwind will die Kinder des Bremerhavener Stadtteils stark machen für ein selbstbestimmtes Leben und ihnen ein schönes Umfeld zum Spielen und Kind-sein anbieten. Zu den drei Wohnungen des Vereins gehört auch ein Garten, der Tobeparadies für die Kinder ist. Ein Ehrenamtlicher will nun mit den Kindern zusammen drei Sitzgelegenheiten bauen. Außerdem soll mit der Vereinszeitschrift eine Kinderzeitung entstehen, die die Kinder selbst entwickeln.

