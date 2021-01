Die Maus wird 50 - und alle sind eingeladen!

× Erweitern © WDR 50 Jahre Sendung mit der Maus, WDR ARD/WDR Köln, 12.01.2021: Was für ein Jubiläum – Die Maus wird 50! Seit der ersten Ausgabe der Lach- und Sachgeschichten am 7. März 1971 erklärt sie Jung und Alt die Dinge des Lebens, bringt Kinder und auch Erwachsene zum Staunen und zum Schmunzeln – heute im Fernsehen, im Radio, in der MausApp, auf die-maus.de und in den Sozialen Medien. (s. auch ausführliche Pressemitteilung von heute).Die Maus freut sich über Ihre Geburtstagstorte.© WDR/Michael Schwettmann, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter WDR-Sendung und bei Nennung "Bild: WDR/Michael Schwettmann" (S1+). WDR Kommunikation/Redaktion Bild, Köln, Tel: 0221/220 -7132 oder -7133, Fax: -777132, bildredaktion@wdr.de

Kinder, wie die Zeit vergeht: Am 7. März 2021 feiert die Maus schon ihren unglaublichen 50. Geburtstag. Klar, dass es dazu eine große Party im Fernsehen gibt - und natürlich auch online. Bereits in den 50 Tagen vor dem Fest können kleine Fans das Partyprogramm mitgestalten: Auf der Internetseite können sie in der Wunschfilmaktion bis zum 8. Februar aus insgesamt 50 Maus-Filmen ihre Favoriten auswählen. Die beliebtesten Geschichten zeigt der KiKA dann in „Deine Sendung #mitdermaus“ am 7. März ab 14 Uhr im Fernsehen. Während Eltern sich auf alte Lieblingssendungen freuen dürfen (vielleicht die Folge, in der Christoph duscht?), können Kinder schon mal überlegen, welche Fragen die Maus in Zukunft beantworten soll.

Um die Wartezeit auf das Fest im März zu verkürzen, feiert die Maus vorab auch im Netz: Auf der Aktionsseite Vorfreude #mitdermaus kann man bei den Vorbereitungen auf das große Jubiläum in Videoclips dabei sein, und ab Ende Februar geht es mit einem neuen Spiel auf eine abenteuerliche Zeitreise: In der MausApp fliegen Kinder als Copilotïnnen mit Maus, Elefant oder Ente zurück in die 90er Jahre, als die Maus zum ersten Mal ins All flog, oder in die 70er, als der Elefant zum ersten Mal neben der Maus über die Bildschirme stapfte. Welche Lach- und Sachgeschichten angesteuert werden, entscheidet der Zufallsgenerator. Hier geht's zur kostenlosen Maus-App. Wer die App noch nicht hat, findet hier lustige Spiel- und Bastelideen mit der Maus.

Egal ob die Sachgeschichten in Zukunft von Reisen auf den Mars, Robotern oder dem Klima handeln, auf eines ist sicher auch in den nächsten 50 Jahren noch Verlass: Dass die Maus Kindern und Erwachsenen die Welt und ihre Zusammenhänge unterhaltsam, schlau und verständlich erklärt.

Herzlichen Glückwunsch, Maus, was wären wir ohne dich!