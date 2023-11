Elterngeld beantragen geht jetzt in Bremen und Bremerhaven komplett digital

Das kleine Wunder bestaunen, zuhause ankommen und einander kennenlernen, schlaftrunken stillen oder Fläschchen füllen: In der ersten Zeit nach der Geburt sind Eltern vor allem mit der neuen Familiensituation beschäftigt und möchten am liebsten nur für ihr Baby da sein. Bislang sah das in der Realität anders aus, denn ein großer Teil dieser kostbaren Zeit bestand im Erledigen von ziemlich viel Papierkram. Wie zum Beispiel beim Elterngeld, das man als finanzielle Unterstützung beantragen muss, wenn ein oder beide Elternteile in der Zeit nach der Geburt weniger oder gar nicht arbeiten.

Neuer Antrag leicht gemacht

Jetzt verspricht das neue ElterngeldDigital Erleichterung: umständliche Bürokratie und komplexe Formulare sollen der Vergangenheit angehören. Der gesamte Antragsprozess wurde digitalisiert und nimmt Bremer und Bremerhavener Eltern damit eine zeit- und stressintensive Last von den Schultern. Digital bedeutet hierbei vor allem: keine Behördengänge, keine Papieranträge und mehr Zeit für das Kind. Die Eltern können den Antrag online ausfüllen und zusammen mit den hochgeladenen Nachweisen abschicken – inklusive digitaler Unterschrift und komplett von zuhause aus. Und sollte einmal etwas fehlen, können sie den Antrag zwischenspeichern und fehlende Dokumente nachreichen. Wie der digitale Antrag in Bremen gestellt werden kann, erfahren Eltern auf auf elterngeld.bremen.de.

Wie kam es zu dem Onlinedienst?

ElterngeldDigital wurde im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) umgesetzt. Dabei bündelte man hunderte Verwaltungsleistungen und ordnete diese verschiedenen Themenfeldern zu. Bremen hat sich dem Themenfeld „Familie und Kind“ angenommen und somit alle Leistungen digitalisiert, die mit der Familienplanung zusammenhängen: von der „(Vor-) Anmeldung der Ehe“ bis – eben – „Elterngeld Digital“.

Elterngeld gibt es für alle Mütter und Väter – und bedeutet eine wesentliche Unterstützung für Eltern, die nach der Geburt (oder nach Adoption) weniger oder gar nicht arbeiten, um ihr Kind zu betreuen.

Alle Infos zum digitalen Antrag auf einen Blick: elterngeld.bremen.de.