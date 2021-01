Großartige Experimente für kleine Forscherïnnen

× Erweitern © Christoph Wehrer Haus der kleinen Forscher, Forschen und Entdecken

Die ganze Welt ist ein Labor! Wer bei Naturwissenschaft und Technik für 3-Jährige an Hochbegabtenförderung denkt, sieht bei näherer Betrachtung den Riesenspaß, der besonders für Kinder dahinter steckt. Wie Rosinendiscos im Wasserglas, verschlüsselte Geheimbotschaften oder Energie-Wimmelbilder den Forschergeist schon bei Kitakids und Grundschülerïnnen wecken und auch Erwachsene zum Staunen bringen, weiß die "Stiftung Haus der kleinen Forscher" ganz genau.

Mit ihrem kostenlosen digitalen Angebot bekommen nicht nur Eltern Tipps für spannende Experimente zuhause, auch für pädagogische Fach- und Lehrkräfte sind kostenlose Online-Seminare und Fortbildungen für Kitas sowie den Präsenz- oder Distanz-Unterricht ab der 1. Klasse im Angebot, die das Interesse an MINT-Fächern wecken.

5 Forscheraufträge zum Mitmachen

Bei der Forscheridee "Streng geheim!" werden Geheimbotschaften verschlüsselt – das ist knifflig und spannend, denn Geheimnisse müssen geheim bleiben. Hier untersuchen die Kinder Schließmechanismen und die Funktion von Siegeln, um Geheimbotschaften zu sichern. Und warum das Experiment zum Themenbereich Informatik gehört, wird auch schnell klar. Zur Anleitung.

Beim Experiment am Küchentisch geht's in die "Rosinendisco": Sprudelgase faszinieren schon die Allerkleinsten. Ein guter Grund, um ein Glas Sprudelwasser in eine Disco zu verwandeln. Und eines ist sicher: Die Begeisterung von Dreijährigen, die beobachten, was passiert, wenn Rosinen in ein Glas Sprudelwasser fallen, ist ansteckend. Und welche Beobachtungen machen die Größeren? Zum Experiment.

Diese Wimmelapp zeigt, wo überall Energie zu finden ist. Die kostenfreie App regt Kinder im Grundschulalter an, unterschiedliche Energieformen und Umwandlungsprozesse kennenzulernen und darüber nachzudenken, warum Energie mehr als nur Strom ist. Sechs interaktive Wimmelbilder zeigen Szenen in Schule, Stadt und auf dem Land. Darauf finden sich zahlreiche interaktive Animationen, kleine Geschichten und viele Anreize zum Entdecken und Weiterforschen – auch ohne digitales Endgerät. Für Lehrkräfte gibt es extra Tipps, wie sie die App in ihren Unterricht integrieren können. Zur Energie-Wimmelapp.

Das Webinar Forscherideen im Alltag erklärt, was Mathe mit dem Mittagessen zu tun hat, das Reibungsverhalten von Rutschen und macht Pfützen zu Forschungsobjekten. Hier erfahren Teilnehmende, wie sie Alltagssituationen in Kita, Hort oder Grundschule spontan in Lern- und Forschungsanlässe verwandeln. Zur Anmeldung für Fachkräfte.

Ein E-Book und die Online-Fortbildung MINT geht digital! verbindet MINT-Themen für nachhaltige Entwicklung mit digitaler Bildung. In dem kostenlosen Bildungsangebot erweitern Teilnehmende ihre Methodenvielfalt und lernen, wie sie digitale Medien in Kita, Hort und Grundschule sinnvoll einsetzen. Zum kostenlosen E-Book.

Neben diesen 5 guten Ideen gibt es noch mehr Angebote zum Stöbern auf www.haus-der-kleinen-forscher.de