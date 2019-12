Und was macht ihr so an Silvester?

Kaum sind die Weihnachtsfeiertage vorbei, steht schon das nächste Fest an. Und so unausweichlich wie die Frage „Und was macht ihr an Silvester?“, so lautet auch die Antwort meist: „Wir machen es uns zuhause gemütlich“. Spätestens seitdem die Kinder da sind, ist die Zeit des überreichlichen Angebots an öffentlichen Events vorbei. Silvesterpartys mit Nachwuchs sind außer Haus nicht vorgesehen, der Veranstaltungskalender der Stadt ist diesbezüglich eine einzige leere Wüste. Aber deswegen den Kopf in den Sand stecken und zum Jahreswechsel müde auf dem Sofa lungern? Von wegen!

„Gemütlich“ muss nicht langweilig bedeuten, und mit Kindern kann gerade an Silvester besonders viel Spaß aufkommen. Mit ein wenig Vorbereitung und Ideen stellt man schnell eine ausgelassene Party für alle auf die Beine. Und je mehr mitmachen, desto besser: Bestimmt finden sich genug Freunde oder Nachbarn mit Kindern, die vor demselben Problem stehen und sich über eine Einladung freuen. Und der Spaß kann schon früh beginnen, wenn alle in die Vorbereitungen mit einbezogen werden.

© Vera Kuttelvaserova Stuchelova/123rf.com Silvester Jahreswechsel

Die Dekoration

Luftschlangen, Ballons und Konfetti gehören unbedingt dazu. Aber viele Dekogegenstände kann man am Tag der Party auch einfach selbst basteln: Knallbonbons entstehen zum Beispiel ganz einfach aus leeren Toilettenpapierrollen, Glitzerfolie, Krepppapier und Schleifenband. Als Füllung dienen Konfetti, Glitzerluftschlangen, kleine Glücksbringer und Wunschzettelchen.

Wunschpäckchen

Eine schöne Tischdeko und gleichzeitig Bastelidee für die Gäste sind kleine Päckchen, die jeder selbst mit seinen persönlichen Wünschen für das nächste Jahr füllt. Einfach alte Schachteln mit Glanzpapier bekleben und leeren Zetteln füllen, auf die die Pläne oder Vorsätze für das nächste Jahr geschrieben werden. Gut verpackt werden sie erst am nächsten Silvester wieder rausgeholt und geschaut, was draus geworden ist.

Tüte voll Glück

Eine geheimnisvolle Wundertüte, die erst um Mitternacht geöffnet werden darf, macht den Jahreswechsel noch spannender. Rein darf, was Spaß macht: Knallerbsen, Wunderkerzen, Süßigkeiten oder kleine Spielzeugfiguren. Aus Butterbrottüten aus Papier sind sie ganz schnell selbst gemacht, und bunt bemalt oder hübsch mit Kleeblättern beklebt werden sie zu einzigartigen Glücksbringern für die Gäste. Geöffnet werden dürfen sie natürlich erst um Mitternacht!

Rasselraketen

Aus kleinen PET-Getränkeflaschen, Acrylfarbe und etwas Pappe lassen sich ganz einfach kleine Raketen basteln, die – gefüllt zum Beispiel mit getrockneten Erbsen – auch ordentlich Krach machen. Eine besonders schöne Anleitung dazu haben wir hier gefunden.

Ballon-Countdown

Wenn dann alle Vorbereitungen abgeschlossen sind und die Zeit bis Mitternacht immer noch so lang ist, kann ein Countdown den Ungeduldigen helfen: Vor der Party werden ausreichend Ballons kräftig aufgepustet oder wahlweise mit Helium gefüllt und dekorativ aufgehängt. Zu jeder vollen Stunde darf dann einer zum Platzen gebracht werden. Das erste Kind, das an die Reihe kommt, wird einfach ausgelost und darf dann den nächsten Ballonplatzwart bestimmen.

Essen und Getränke

Wer über einen Garten verfügt, kann zum Beispiel ein Lagerfeuer zum Marshmallows rösten anzünden oder sogar nochmal den Grill anschmeißen. Damit wird ein Teil der Party nach außen verlagert und die Kinder haben ausreichend Ablenkung, die zusätzlich die Wartezeit verkürzt. Aber auch in der Wohnung gibt es genügend Möglichkeiten für ein ausgedehntes Dinner. Als Rezepte empfehlen sich Fingerfood-Buffets oder Fondues. Hier kann man nicht nur lange gemeinsam am Tisch sitzen und essen, auch die Kleinsten können bei den vielfältigen Vorbereitungen vom Gemüsewaschen über Schnibbeln bis Hackbällchen rollen mithelfen. Mini-Burger, gefüllte Blätterteighäppchen, herzhafte Gemüsemuffins oder Pizzaspieße passen super aufs Buffet. Und zum Nachtisch gehört ein süßes Fondue: Dazu wird einfach nach Geschmack und Saison kleingeschnittenes Obst aufgespießt und Schokolade im Wasserbad geschmolzen. In Schüsseln auf Stövchen auf den Tisch gestellt, taucht jeder seinen Nachtisch einfach selber ein. Auch bei den Getränken können alle mithelfen: Dazu braucht es nur eine richtig große Schüssel, farbige Säfte, Mineralwasser und Obst nach Geschmack, wie Himbeeren oder Mandarinen aus der Dose, und fertig ist die hausgemachte Bowle, aus der sich jeder Partygast mit der Kelle sein Getränk selbst nachfüllen darf. Zum Anstoßen um Mitternacht bekommen natürlich auch die Kleinen Sektgläser aus Kunststoff.

Die Party beginnt

Nach dem Essen wird getanzt: Gemeinsam wird vorher Musik ausgesucht, die den Großen und den Kleinen gefällt, bei Schlager und Pop kommen die meisten auf einen gemeinsamen Nenner. Dann müssen nur noch die Möbel beiseitegeschoben werden und der Dancefloor ist eröffnet. Schüchternen Tänzern helfen bewährte Spiele wie der Luftballon- oder Apfelsinentanz auf die Sprünge.

Mitternacht ist da

Wer Lust auf die große Knallerei hat, wird sich rechtzeitig mit Raketen versorgt haben. Wer noch kleine Kinder dabei hat, wird eher auf den großen Lärm verzichten. Da empfehlen sich Knallerbsen und Wunderkerzen. Eine schöne und ungefährliche Alternative zu Raketen und den inzwischen weitläufig verbotenen Himmelslaternen sind „Flying Wish Papers“, die drinnen und draußen gezündet werden. Es werden Wünsche auf Pergamentzetteln formuliert, zu Rollen geformt und auf eine feuerfeste Grundlage, wie zum Beispiel einen Teller, gestellt. Dann wird die Pergament-Rolle angezündet und steigt mit einer hübschen blauen Flamme in die Luft. Wer es nicht mehr rechtzeitig geschafft hat, die Flying Wish Papers vorher zu besorgen: Aus Teebeuteln lassen sich ganz einfach lustige Raketen herstellen: Einfach den Bindfaden lösen, den oberen Rand vom Beutel möglichst gerade aufschneiden und den Tee ausleeren. Die leere Hülle aufrecht auf einen Teller stellen, mit der Öffnung nach unten, und mit einem Streichholz anzünden: Schon steigt die kleine Rakete in die Luft und man wünscht sich etwas. Wenn alle nacheinander ihre Raketen zünden, kommt kein Chaos auf und die Spannung steigt nochmal.

Foto: Tim Reckmann / pixelio.de Silvester, pixelio

Frohes Neues Jahr!

Irgendwann sind die letzten Raketen gezündet und das Feuerwerk am Himmel ist erloschen. Wenn man draußen war, heißt es: schnell zurück ins Warme. Um die Kleinen von der ganzen Aufregung etwas runterzuholen, ist Kuschelzeit angesagt: Ein großes Matratzenlager im Wohnzimmer bietet Platz für alle Familienmitglieder und Übernachtungsgäste und beim Geschichtenerzählen und Pläneschmieden fürs nächste Jahr schläft auch der letzte Gast erschöpft ein. (Und die Großen, die noch gar nicht müde sind, dürfen sich auf leisen Socken auf in die Küche machen, wo vielleicht noch Sekt zum Anstoßen wartet.)