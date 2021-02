× Erweitern © Yarruta/123rf.com Karneval und Fasching zuhause feiern Bang! Funny kid clown playing at home. Child shooting party popper confetti. 1 April Fool's day concept

In vielen Bundesländern findet die 5. Jahreszeit vom 11. bis 17. Februar 2021 statt. Von der Weiberfastnacht über Rosenmontag bis Aschermittwoch wird in bunten Kostümen auf Paraden in den Städten und Dörfern gefeiert, was das Zeug hält. In Bremen hat sich der Sambakarneval zur größten Parade seiner Art in ganz Europa entwickelt, und normalerweise verzaubern seine fabelhaften Stelzenläufer:innen und aufwendig kostümierten Trommelgruppen die ganze Innenstadt im Februar. Im Frühjahr 2021 müssen wir leider darauf verzichten, aber im Herbst dürfen wir uns dann wieder auf den Start der Karnevalssaison mit dem Lichtertreiben zum 36. Bremer Sambakarneval freuen.

× Erweitern © Norbert A. Müller Bremer Sambakarneval

Aber auch in Kitas und Grundschulen ist die Faschingszeit immer eine große Sache bei den Kids. Sich verkleiden, in die Haut seiner Lieblingssuperhelden oder Märchenfiguren zu schlüpfen hat etwas Magisches, und unter Luftschlangen- und bunter Ballondeko witzige Spiele spielen und zu tanzen übt auf die Kleinen eine fast so große Faszination aus, wie Weihnachten. Und gerade wenn das Feiern mit vielen Freunden im Kindergarten oder in der Schule nicht möglich ist, können wir uns alle eine Freude machen, wenn wir zuhause die Konfettikanone zünden und es in bunten Kostümen so richtig krachen lassen.

Mit unseren närrischen Tipps könnt ihr fröhliche Karnevalsstimmung in eure vier Wände einziehen lassen.

Seeräuber:in, Raubkatze oder Eisprinz:essin?

× Erweitern © pxhere.com Fasching und Karneval zuhause feiern

Kein Karneval ohne Kostüme! Da wir in diesem Jahr ganz genau schauen müssen, woher wir das passende Material für das kleine Make over bekommen, werfen wir zuerst einen Blick in unsere Kostümschatzkisten. Ein alter Strohhut, lustige Sonnenbrillen in Übergrößen, ausrangierte Abendkleider von Mama oder der alte Nadelstreifen von Papa mit den unmöglichen Krawatten: Unter den aussortieren Klamotten vom letzten Jahr findet sich bestimmt das eine oder andere Teil, das sich mit einer Schere und buntem Kreppband leicht zu einer schillernden Fantasiefigur ummodeln lässt.

Falls eure kleinen Pantoffelheld:innen gerne in die Welt der Piraten eintauchen möchten, werden sie zum Beispiel unter den DIY-Tipps auf Familicious im Internet fündig. Mit einer Anleitung für einen Seeräuberhut, fürs passende Oberteil, einem Schwert und der echten Flagge entsteht in wenigen Schritten ein echt cooles Freibeuter-Kostüm.

Für alle, die es lieber tierisch wild mögen, geht es mit dieser Anleitung ab in den Dschungel: Ohne viel Aufwand verwandeln sich kleine Jecken mit der originellen Anleitung von ichsowirso in gefährliche Raubtiere: Brüll, kleiner Löwe!

Für Einhornfans und alle, die gerne einen Ausflug in eine glitzerbunte Fantasiewelt machen, gibt es ein tolles Kostümtutorial bei kleinliebchen. Mit Schablonen, Textilkleber und Filz entsteht hier ein magisches Fabelwesen.

Girlanden für die jecke Deko

Den Kids würd das wahrscheinlich das ganze Jahr über gefallen, Mama und Papa halten es aber bestimmt für eine Woche gut mit einer knallbunten Wohnungsdekoration aus. Ballons und Luftschlangen sind schön und gut. Noch besser sind außergewöhnliche Girlanden, die auch als familiäres Bastelprojekt Spaß machen und die Vorfreude steigern. Diese schöne Partygirlande aus Papier von Madmoisell eignet sich hervorragend zum Nachmachen und kann auch bei der nächsten Geburtstagsparty wieder hervorgeholt werden. Alles, was man braucht sind Seidenpapier und eine lange Schnur. Hier geht’s zum Girlanden-Tutorial.

Jetzt fehlen noch bunte Schalen für die Bonbons: Mit Luftballons, Konfetti und Kleber entstehen stilechte Kammellesammelstellen, die auch schon beim Herstellen Spaß machen. Die Anleitung von Frau Schreiner ist ebenso einfach wie kreativ: DIY

Narrensichere Spiele

Ein paar Karnevalsklassiker auf die Ohren, eine Polonaise durch die Wohnung oder ein Ententanz im Wohnzimmer bringen schon ordentlich Stimmung in die Bude. Wer Lust auf noch mehr Action zuhause hat, wird bei Lisa von Mamakreativ fündig. Sie hat eine tolle Sammlung von Bastelideen bis hin zu Bewegungsspielen passend zur närrischen Zeit zusammengestellt. Und wie wäre es mit einer Grußbotschaft an alle Freund:innen und Verwandten, die in diesem Jahr nicht mit uns gemeinsam feiern können: Mit den Tipps aus Lisas Blog fliegen auch bei euch die Löcher aus dem Käse!

Snacks für Jecken

× Erweitern Karenvalsmuffins

Wer auf der Suche nach einem richtig traditionellen Karnevalsrezept ist, kommt an Mutzen nicht vorbei. Bei Sonjasahneschnitte haben wir dazu ein super Rezept für die kugelrunden, süßen Backwaren gefunden.

Wer es lieber herzhaft mag, der kann sich bei Sally von Sallys Welt inspirieren lassen. In ihrem YouTube-Video stellt sie herzhaftes Fingerfood vor, das vielleicht auch euch hungrig werden lässt.

Und wer Lust hat, ein paar monstergute Muffins zu backen und zu verzieren, wird in unserer Karnevals-Rezeptidee fündig.

Magic, please!