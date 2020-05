× Erweitern © Festival der Taten Festival der Taten Wohnzimmer-Edition

Jetzt kommt die Wohnzimmer-Edition des Ideen-Wettbewerbs für Nachhaltigkeit, der in diesem Jahr in Koop mit der Uni Bremen durchgeführt wird.

Am 8. und 9. Mai findet das Festival der Taten zum dritten Mal bundesweit, aber erstmals vollständig digital statt. Unter dem Motto „17 Ziele – 1 Mission“ sind bis zu 1.000 junge Teilnehmerïnnen aus ganz Deutschland aufgerufen, online gemeinsam kreative Lösungen für lokale Herausforderungen zu entwickeln und damit zur Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklungsziele beizutragen.

Im Mai 2019 in Berlin waren 400 junge Menschen zusammengekommen, im Dezember 2019 in Mannheim 190 Menschen, um kreative Wege für die Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklungsziele zu finden. Nun wird in Kooperation mit der Universität Bremen die gesamte Veranstaltung das erste Mal auf einer Online-Plattform durchgeführt.

Beim Festival erarbeiten die Teilnehmerïnnen gemeinsam 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und präsentieren innovative und soziale Ideen und Projekte für ihre Stadt. In unterschiedlichen Arbeitsgruppen werden die bis zu 1000 Teilnehmenden dabei von professionellen Trainerïnnen angeleitet. Digitale Tools ermöglichen, im Plenum den Grußworten von Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und Prof. Dr. Thomas Hoffmeister, Konrektor für Lehre und Studium an der Universität Bremen, sowie dem Beitrag von Nicole Jäger, Komikerin und Autorin, zu folgen. Sie machen es auch möglich, dass die Teilnehmenden in kleinen Arbeitsgruppen kreativ zusammen arbeiten, digitale Pinnwände bestücken, Prototypen gestalten und Videopräsentationen erstellen können. Die 17 besten Ideen werden dann am Montag, den 11. Mai live bei Youtube präsentiert.

Die Teilnahme am Festival der Taten – Wohnzimmer Edition ist kostenlos. Um teilzunehmen, erklärt man in der Anmeldung seine Gründe zum Mitmachen und gehört mit etwas Glück zu den 1000 möglichen Teilnehmerïnnen. Hier kann man sich online bewerben.

Das Programm:

Donnerstag, 7. Mai 2020

18:00 Uhr Registrierung und Technik-Check

Freitag, 8. Mai 2020

09:30 Uhr Registrierung und Check In

10:00 Uhr Begrüßung und Einführung

10:30 Uhr Kennenlernen und Arbeitsphasen zur Entwicklung von Projekten (Design Thinking)

18:00 Uhr Remote Disco – digital aber live

Samstag, 9. Mai 2020

09:30 Uhr Registrierung und Check In

10:00 Uhr Arbeitsphasen zur Finalisierung der Prototypen und Präsentationen

12:30 Uhr Präsentation der Ideen & Gallery Walk mit Feedback der Challenge-Geberinnen und Mentorinnen

15:00 Uhr Ausklang

Montag, 11. Mai 2020