Die neue Freibad-Saison startet!

Bremer Bäder, Stadionbad

Endlich wird das Wetter sonnig und wärmer! Pünktlich am Feiertag - dem traditionellen Anbadetag - wird das Stadionbad geöffnet und die Freibadsaison gestartet.

Was sich in 2024 ändert: Ein Einzelticket für Erwachsene kostet in dieser Saison 5,30 Euro in allen Freibädern, der ermäßigte Preis liegt bei 4,40 Euro. Im Horner Bad können Hallen- und Freibad für 7,50 Euro zeitlich unbegrenzt genutzt werden. Ab dem 10. Juni wird es wieder ein Früh- und Spätschwimmangebot in den Freibädern geben. Hierfür zahlen die Gäste den ermäßigten Preis von 4,80 Euro.

Was bleibt, ist der Eintrittspreis von 1 Euro für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres.

Außerdem sind zahlreiche Veranstaltungen geplant: Zum Ferienstart am 24. Juni zahlen Eltern in Begleitung ihrer Kinder ebenfalls nur 1 Euro Eintritt für den Freibadbesuch. Diverse Poolpartys, im Juni ein großes Beachvolleyballturnier, ein spektakuläres Sprungevent im Juli und zum Abschluss der Sommerferien im August erstmalig eine Lesung im Horner Freibad.

