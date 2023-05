Plitsch, platsch: Start der Freibadsaison

× Erweitern © Marcus Meyer Photography Freibäder, Schlossparkbad

Pack die Badetasche! Wenn die Sonne lacht und die Temperaturen steigen, öffnen die Freibäder endlich wieder ihre Tore. Die Saison startet, sobald die Sonne so viel Kraft hat, dass sie das Wasser in den Becken erwärmen kann. Dann bieten die Freibäder eine willkommene Abkühlung an heißen Tagen und laden ein, unter freiem Himmel zu planschen und zu schwimmen.

Ob alleine, mit Freunden oder der Familie – das Freibad ist der ideale Ort für einen perfekten Sommertag!

In 2023 feiert das Horner Bad am Sonntag, den 4. Juni, seinen ersten Geburtstag mit einer Poolparty für die ganze Familie. Auch in den anderen Freibädern der Bremer Bäder gibt es viel zu erleben. Das Schloßparkbad bietet eine 80 Meter lange Rutsche und im Stadionbad gibt es einen 10 Meter hohen Sprungturm. Das Freibad Blumenthal ist berühmt für seinen Arschbombencontest, der jedes Jahr viele Gäste anzieht.

In diesem Sommer wurden die Öffnungszeiten der Freibäder erweitert, so dass an jedem Wochentag mindestens ein Bad bis 20 Uhr geöffnet ist und zum Feierabendschwimmen einlädt. In der Vorsaison vom 1. bis 25. Juni 2023 hat das Stadionbad montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr geöffnet, in der Hauptsaison auch die weiteren Freibäder an wechselnden Tagen (die genauen Öffnungszeiten in diesem PDF).

Für Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr beträgt der Eintritt weiterhin nur 1 Euro pro Person.

Besucher:innen unter 18 Jahren ohne Begleitung eines Erwachsenen haben nur nach Vorlage eines gültigen Schwimmausweises (mind. Abzeichen Bronze) Zutritt.

Die Bremer Bäder GmbH empfiehlt die Online-Buchung, um lange Warteschlangen zu vermeiden.