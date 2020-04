Frisch aus dem Automaten

7

Landrat-Christians-Straße 132 , 28779 Bremen 0421-601314

Dohrmanns Fleischerei mit Sitz in Blumenthal und Filialen in Burglesum, Grohn, Vegesck und in der Vahr ist auch als Partyservice weit bekannt und beliebt. Im Regiomaten in Blumenthal gibt es alles, was den Grillabend zuhause lecker macht: Nacken- und Hüftsteaks, Grillbauchscheiben, Hähnchenkeulen und Putensteaks, Bratwurst, Kartoffel-, Kraut- und Fleischsalat, dazu Eier und kalte Getränke für die Radtour.