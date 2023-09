Weltoffene Familien gesucht

× Erweitern © YFU Schüleraustausch

Die gemeinnützige Austauschorganisation Youth For Understanding (YFU) erwartet rund 300 Schüler:innen aus 30 Ländern auf der ganzen Welt für ein Austauschjahr in Deutschland.

Daher sucht die Organisation laufend Gastfamilien für die anreisenden Jugendlichen. Während ihres Austauschjahres besuchen die 15- bis 18-Jährigen eine Schule in der Nähe ihrer Gastfamilie und möchten Land, Leute und die deutsche Sprache kennenlernen.

Gemeinsam mit den einheimischen Jugendlichen sind fünf YFU-Austauschschüler:innen bereits in das Schuljahr in Bremen gestartet und in weltoffenen, gastfreundlichen Familien untergebracht. Von dem Austausch profitieren alle Beteiligten. Gastfamilien lernen eine neue Kultur in den eigenen vier Wänden kennen und bereichern ihr Familienleben um ein internationales Mitglied auf Zeit. Besonderer Luxus oder ein Besichtigungsprogramm werden dabei nicht erwartet, und auch die Familienzusammensetzung spielt keine Rolle:

Egal ob mit Kindern im Haus oder ohne, als Paar, alleinerziehend oder in einer ganz anderen Konstellation.

Was zählt, ist die herzliche Aufnahme der Jugendlichen in die eigene Familie. Um die aktuell steigenden Lebenskosten auszugleichen, haben Gastfamilien die Möglichkeit, einen Haushaltskostenzuschuss bei YFU zu beantragen.

YFU bereitet sowohl die Austauschschüler:innen als auch die Gastfamilien intensiv auf die gemeinsame Zeit vor und steht ihnen währenddessen bei allen Fragen mit persönlicher Betreuung vor Ort zur Seite. Die Jugendlichen reisen entweder mit ersten Deutschkenntnissen an oder erwerben diese mit einem von YFU organisierten Online-Sprachkurs in den ersten Wochen des Austauschjahres.

Wer einen Jugendlichen für einen Zeitraum von zwei bis 10 Monaten bei sich aufnehmen möchte, kann sich bei YFU melden: Telefon 040 227002-0, E-Mail: gastfamilien@yfu.de.

Weitere Infos: www.yfu.de.