© Jupitermond Ava und die Rückkehr der Farben

Dieses wunderbar illustrierte Vorlesebuch für Kinder ab 4 Jahren beschreibt Gefühle wie Angst vor dem Krieg und Glück im Zusammenhalt so subtil und einfühlsam, dass Vorlesende und Zuhörer:innen Avas Gedanken so intensiv miterleben, wie es selten ein Kinderbuch schafft. Zuerst geht es sehr bunt zu: Da reimen sich Wunder auf Zauberplunder, man fühlt sich sattgelb, prächtig und leuchtend. Aber dann legt sich ein grauer Schatten über die Welt und Ava muss mit ihrer Mutter in ein fremdes Land flüchten. Alles wird dunkel und still, Trauergrau schluckt das Licht. Bis Ava ihre Sorgen mitteilt und nach und nach Blumen, Ballons und die bunten Farben in ihr Leben zurückkehren...

„Ava und die Rückkehr der Farben“, Annika Klee und Stella Eiche (Illustrationen), Jupitermond Verlag, April 2023, ISBN 978-3-949239-20-5, 42 Seiten, 22,90 Euro, ab 4 Jahren