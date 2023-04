Festlicher Eisenbahn-Spaß

× Erweitern © Disney 100 Jahre Disney, BRIO Eisenbahn

Disney feiert 100 Jahre und von BRIO gibt es dazu einen Jubiläums-Zug. Der Zug ist passend zum Anlass festlich in Schwarz, Grau und Rot gestaltet und punktet mit glänzenden Details. Die Kolben an den Rädern bewegen sich während der Fahrt vor und zurück. Zur Lok gehören ein Holz- und zwei Passagierwaggons. Perfekt für Micky und Minnie Maus, die in festlichen Farben gekleidet sind. Für noch mehr Schienenspaß sorgt das Starter Set A.

BRIO und Kinderzeit verlosen 3 Bundles, jeweils bestehend aus dem 100 Jahre Disney Jubiläums-Zug und dem Starter Set A unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 12.04.2023 unser Gewinnspielformular (Stichwort: "Brio") ausfüllen. Viel Glück!

© Disney