Bunt wie das Leben: Die neuen Monchhichis

Mamas und Papas geraten ins Schwärmen und Kinder können nicht genug von den süßen Knuddelkindern bekommen: Die Monchhichi-Klassiker gibt es endlich auch mit brauner Hautfarbe!

Die ersten „Monchhichi of Color“ erobern ab September 2022 die Kinderzimmer. Für mehr Diversität wächst die Familie um zwei Kinder in Braun - mit passendem Fell und rotem Latz. Mit mittlerweile über 60 verschiedenen Modellen tauchen Kinder ab 2 Jahren in abwechslungsreiche Rollenspiele. Für tägliche neue Outfits gibt’s außerdem die Monchhichi-Boutique. Damit können Kids ihre Lieblingskuscheltiere nach Lust und Laune an- und umkleiden.

Die neuen Monchhichi-Modelle und Klassiker gibt’s ab September für rund 23 Euro im gut sortierten Fachhandel sowie online. Und bei uns zu gewinnen:

Unter allen Einsender:innen, die bis zum 5. Oktober 2022 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Monchhichi" ausfüllen, verlosen wir 3 PoC-Monchhichis. Viel Glück!