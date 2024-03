Freundinnen zum Liebhaben

× Erweitern © Cry Babies Cry Babies

Wer möchte sich um die süßen Cry Babies Hannah, Jenna und Dreamy aus der Loving Care Kollektion kümmern und immer und überall hin mitnehmen?

Egal ob schöne Spielstunden am Tag oder beruhigende Kuscheleinheiten am Abend – mit den zauberhaften Herzensfreundinnen von Cry Babies sind fantasievolle Abenteuer garantiert. Wie alle Cry Babies können sie echte Kullertränen weinen, und ihr flauschiger Pyjama lässt sich an- und ausziehen. Zudem enthält jeder Charakter ein individuelles Accessoire-Set, mit dem sich kleine Puppeneltern liebevoll um die Babies kümmern können.

Wir verlosen die Cry Babys unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulares (Link) mit dem Stichwort "Kullerträne" bis zum Einsendeschluss am 20. März 2024.