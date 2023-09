Entzückende "Cry Babies"

× Erweitern © Merge Games/IMC Toys Magic Tears Cry Baby

Cry Baby Magic Game Nintendo Switch

"Cry Babies" heißen die süßen kleinen Babies mit den großen Persönlichkeiten. Sie leben in einer fantasievollen Welt, in der Tränen magisch sind und besondere Kräfte entwickeln können. Seit 2016 erobern sie die Herzen kleiner Puppenfans und gehören zu einer der meistverkauften Spielzeugreihen in Europa und den USA, ihre Kinder-TV-Serie läuft schon in der sechsten Staffel. Höchste Zeit also für das eigene Videospiel:

In „Cry Babies Magic Tears: The Big Game“ tauchen die Spielenden mit ihrer eigenen virtuellen Figur tief in die magischen Abenteuer ein. Zusammen mit Lady, Coney, Dreamy und vielen weiteren Figuren müssen sie im Wettstreit um den sagenumwobenen „Großen goldenen Schnuller“ Aufgaben bewältigen. Vom Baby Bottle Valley bis hin zur Tutti Frutti Bay spielen sie Verstecken, tanzen, verkleiden sich, fotografieren, erkunden Labyrinthe und lösen Rätsel. Dabei ist Teamgeist wichtig, denn in der zauberhaften Welt der Cry Babies kommt man nur gemeinsam ans Ziel!

Wir verlosen 3 x 1 Videospiel „Cry Babies Magic Tears: The Big Game” für Nintendo Switch inklusive Püppchen unter allen Einsender:innen, die bis zum 20. September 2023 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Heulsuse" ausfüllen.

Viel Glück!