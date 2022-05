Dein eigener Schokoladenbaum

× Erweitern © Forest Finance Gewinnspiel: Schokobaum

Was macht glücklich? Genau: Schokolade! Aber auch anderen und der Umwelt etwas Gutes tun, bedeutet Glück. Mit dieser nachhaltigen Geschenkidee wird nicht nur der Traum vom eigenen Schokobaum wahr.

Denn eine Patenschaft macht nicht nur die Kakao-Patin oder den Kakao-Paten glücklich, sie unterstützt auch die Menschen und deren Familien in Peru, fördert die Bio-Landwirtschaft und schützt damit Tiere, Wald und das Klima. Dank der Aktion #whoplantedmytree von Forest Finance haben die Arbeitskräfte in den Kakaowäldern der Region San Martín in Peru faire und feste Arbeitsplätze, und mit jeder neuen Patenschaft kommen neue hinzu.

In unserem Gewinnspiel für diese Woche verlosen wir ein komplettes Glücks-Paket mit

einem eigenen Kakaobaum auf einer nachhaltig bewirtschafteten Kakaofarm in Peru

garantiertem Umweltschutz und fairen Arbeitsplätze für die Mitarbeiter:innen in Peru

einer Pflanzurkunde mit den GPS-Daten der Finca, auf der das Patenbäumchen wächst

3 Tafeln Vollmilch-Schokolade aus fairem und klimafreundlichem Edelkakao, handgefertigt in Schokoladenmanufaktur Georgia Ramon in Deutschland

ein Tütchen Bienenblumen-Saatmischung für Frühlingsgefühle und Vielfalt vor der eigenen Haustür

und prima als Last-Minute-Geschenk: Die Urkunde zum Selbstausdrucken

Wer die nachhaltige Schokobaum-Patenschaft gewinnen möchte, füllt einfach bis zum 11. Mai 2022 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort „SchokoBaum“ aus. Und wer sich oder anderen auch ohne Gewinn etwas Gutes tun möchte, findet weitere Informationen zur Aktion hier.