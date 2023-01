Die drei ??? in Transsilvanien

× Erweitern © Sony Pictures Die drei ??? Erbe des Drachen

Am 26. Januar 2023 startet der neue Fall der Kinderdetektive auf der großen Leinwand - und wir verlosen Familientickets für "Die drei ??? - Erbe des Drachen" in einem Kino eurer Wahl!

Für die Rolle des hochbegabten Kinderdetektivs Justus Jonas hätten die Filmemacher:innen keinen besseren als Julius Weckauf („Das Kind muss an die frische Luft“) finden können. Aber auch seine Kollegen, die das investigative Trio mit Peter Shaw und Bob Andrews komplett machen, sehen so aus, wie man es sich bei den Hörspielen perfekt vorstellen könnte. Die deutsche Filmproduktion hält sich auch sonst nah an der bekannten Vorlage, und so erwacht die geheime Zentrale auf dem Schrottplatz in Rocky Beach auf der Leinwand zu buntem Leben.

Der neue Fall, der die ??? auf der großen Kinoleinwand als Praktikanten zum Filmset „Dracula Rises“ nach Transsilvanien führt, ist aber natürlich ein ganz neuer – und gerade so gruselig, dass auch 6-Jährige schon ihren Spaß daran haben dürften.

Wir verlosen 3 x 4 Eintrittskarten für den Film "Die drei ??? - Erbe des Drachen" in einem Kino eurer Wahl unter allen Teilnehmer:innen, die unser Gewinnspielformular (hier klicken) bis zum 30. Januar 2023 mit dem Stichwort "Transsilvanien" einsenden. Viel Glück!