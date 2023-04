× Erweitern © EuroVideo Medien Meine Chaosfee und ich

Fürs Heimkino verlosen wir diese Woche 3 DVDs vom herrlich komischen Animationsspaß mit den Stimmen von Jella Haase und Lisa-Marie Koroll.

Das liebevoll inszenierte Animationsabenteuer begeistert kleine und große Film- und Feenfans mit viel Herz und Humor. Im Film über Freundschaft, Zusammenhalt, den Schutz der Natur und den Mut an sich selbst zu glauben, können sich neben den zauberhaften Animationen auch die Synchronstimmen sehen bzw. hören lassen. Jella Haase und Lisa-Marie Koroll sprechen das Dreamteam, bestehend aus der 12-jährigen Maxie und der Fee Violetta: Das Mädchen in der grauen Großstadt, das lieber wieder aufs Land in die Natur möchte, und eine durch die Zahnfeeprüfung gerasselte Fee, die sich in die Menschenwelt verirrt hat, ergeben ein perfektes Duo für ein Abenteuer voller zauberhaftem Chaos und blühender Fantasie.

Wir verlosen 3 DVDs "Meine Chaosfee und ich" unter allen Teilnehmenden, die bis zum 26. April 2023 unser Gewinnspielformular (bitte diesen Link klicken) mit dem Stichwort "Chaosfee" ausfüllen.