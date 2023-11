Mit Kinderzeit ins Weihnachtstheater

× Erweitern © Jörg Landsberg Emil und die Detektive, Theater Bremen

Haltet eure Brieftaschen fest, ein Dieb geht um im Theater am Goetheplatz! Aber keine Sorge, Emil, Pony Hütchen, Gustav mit der Hupe und der kleine Dienstag werden ihn schon stellen. Fans von Erich Kästner wissen natürlich, wovon hier die Rede ist...

Sein Kinderroman "Emil und die Detektive" erzählt von einem Jungen aus armen Verhältnissen, der sich in der fremden Großstadt mutig gegen einen kriminellen Erwachsenen behauptet, dabei Gleichgesinnte und neue Freund:innen findet - und ist Vorlage für das diesjährige Weihnachtstheater am Goetheplatz, in dem sich clevere Kinder kreativ organisieren und gemeinsam stark sind.

Wir verlosen 3 Familientickets (jeweils 2 + 2) für die Vorstellung am 17.12.23 um 10 Uhr unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 29.11.2023 unser Gewinnspielformular (Link) einsenden; Stichwort: "Tischbein".