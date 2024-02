Hörabenteuer mit Fünf Freunde Junior

× Erweitern © EUROPA Fünf Freunde Junior

Julian, Dick und Anne, Goerge und Tiiiimmyyy der Huuuund...

Fangt ihr auch immer direkt an zu singen, sobald ihr irgendwo "Fünf Freunde" lest oder hört? Aber wusstet ihr schon, dass es die Detektivgeschichten auch als Junior-Ausgabe für Kinder von etwa 4 bis 5 Jahren gibt?

In den Hörspielen sind die Fälle nicht weniger spannend, aber speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse von Kindern im Vor- und Einschulungsalter. Das heißt, die Spielzeit der Geschichten ist kürzer, die Handlung weniger komplex, die Abenteuer weniger gefährlich. Und natürlich geht am Ende alles immer gut aus. Genau das Richtige für das Alter, in dem Kinder anfangen "Was-wäre-wenn"-Knobeleien zu üben und die Fähigkeit zu logischem Denken und Schlussfolgern entwickeln.

Am 26. Januar erscheint die dritte Folge von „Fünf Freunde Junior“ mit zwei Geschichten à 25 Minuten Länge: In der ersten hat "Timmy, der Meisterdetektiv" die richtige Spürnase, um einen entführten Jungen zu finden. Und in "Der vermisste Hund" entdecken die Fünf Freunde beim Müllsammeln im Urlaub am Strand eine vielversprechende Spur...

Wir verlosen "Fünf Feunde Junior 3" mit zwei Hörspielgeschichten unter allen Teilnehmenden, die bis zum 14. Februar 2024 unser Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Timmy" einsenden.