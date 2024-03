Bilderbuch mit besonderer Note

× Erweitern © Coppenrath Furzipups

Eigentlich sollte es ja ein Lied werden: Der Bestseller-Autor und Songwriter Kai Lüftner und Illustratorin Wiebke Rauers machen mit ihren Bilderbüchern über den kleinen Knatterdrachen Furzipups die bei Kindern hochbeliebten Themen Hicksen, Rülpsen und Pupsen salonfähig.

Wohl nie zuvor wurden die Körpergeräusche so lustig in einer bildreichen Geschichte erzählt. Was eher zufällig bei Studioaufnahmen als Song begann, ist zu einer kunstvollen Bilderbuchreihe mit herrlichen Reimen geworden, die die Kleinen immer wieder anschauen und hören wollen. Da müsst ihr Eltern jetzt durch! Zur Belohnung gibt’s Lachanfälle und glückliche Kinder – was will man mehr? Hier kommt Band 4:

Wir verlosen 3 x „Furzipups und der gruselige Schnarch-Schreck“* mit Leuchteffekt unter allen Teilnehmenden, die bis zum 27. März 2024 unser Gewinnspielformular (Link) mit dem Stichwort "Knatterdrache" einsenden.

*Furzipups und der gruselige Schnarch-Schreck, Band 4, 32 Seiten, Hardcover, 18 Euro, Coppenrath, ISBN 978-3-649-64508-5, ab 3 Jahre