Mit dem Grüffelo durch Wald und Web

Hallo, kleine Maus, wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt's Götterspeise.

Fast jedes Kind kennt die Geschichte vom Grüffelo. Kein Wunder, wo sie doch bereits den Kleinsten einen Zugang in die spannende Welt des Waldes und Einblicke in die Vielfalt seiner Bewohner gibt. In den Grüffelo-Büchern und -Filmen werden die kleinsten Waldtiere zu starken Held:innen, die keine Angst zu haben brauchen. Die liebevoll gestalteten Bücher mit den gereimten Texten wurden bereits in 41 Sprachen übersetzt und auch die Filme sind weltweit bekannt und beliebt.

Noch mehr vom Grüffelo und seinen Freunden gibt es auch auf ihrem deutschsprachigen YouTube-Kanal. Immer dienstags, donnerstags und samstags erscheint ein neues Video unter Die Grüffelo-Welt. Die aufwändig gemachten Clips stammen von den Oscar®-nominierten Kreativen von Magic Light Pictures, und auch erste Playlists zu Themen wie „Spaßige Erlebnisse“ oder „Große Gefühle in der Grüffelo-Welt“ sind dort zu finden.

Anfang 2023 ist der weltberühmte Kinderbuchklassiker als hochwertiges Öko-Pappbilderbuch erschienen, das ihr jetzt hier zusammen mit dem Brettspiel "Wo ist der Grüffelo?" für Kinder ab 4 Jahren gewinnen könnt:

