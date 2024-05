× Erweitern © Universal Music Family Entertainment/Karussell Idefix, der Zaubertrank und die Nebenwirkungen

Wir befinden uns im antiken Paris, es ist das Jahr 52 v. Chr. – zwei Jahre bevor Idefix auf Asterix und Obelix trifft! Da ist der kleine Vierbeiner schon ein großer Held, der sich die Besetzung durch die Römer nicht gefallen lässt.

Besonders ausgeprägt ist sein Sinn für Ungerechtigkeit, wenn er Tiere, Natur oder Menschen leiden sieht. In seinem Kampf gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit wird der kleine Held von seinen Freunden unterstützt. Und so befreit die tierische Truppe in Folge 1 der neuen Hörspielserie mutig den frechen Grautvornix und rettet die kleine Tortilla aus den Fängen der Römer. Und dann löscht der Zaubertrank gegen Husten auch noch ein Gedächtnis... Ob die tapfere Truppe da helfen kann?

Wir verlosen die musikalische Hörspiel-CD "Idefix und die Unbeugsamen: Zaubertrank mit Nebenwirkungen und andere Geschichten" (63 Min., ab 4 Jahre) unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulares (Link), Stichwort: Zaubertrank, Einsendeschluss: 22. Mai 2024.