Kennt ihr den Kieselsteintrick?

Manchmal ist es gar nicht so einfach, über seine Gefühle zu sprechen. So geht es Matilda in diesem einfühlsamen und liebevoll illustrierten Vorlesebuch für Kinder ab 3 Jahren. Und dann verrät Mama ihr einen besonderen Trick...

Matildas Magen fühlt sich an wie ein riesengroßer Knoten, sie will nicht von ihrem Tag erzählen, nie wieder Nudeln essen und auch kein Wort mehr sagen. Mama versteht das nicht und meint: „Was soll das denn jetzt. Es gibt doch überhaupt kein Problem!“ Weinend verzieht sich Matilda in ihr Zimmer und lässt Mama, Papa und den kleinen Bruder ratlos am Tisch zurück. Sie schweigt beim Zähneputzen, will keine Gutenachtgeschichte, und auch nicht erzählen, was los ist. Als Mama ihr beim Einschlafen das Kirschkernmondkissen auf den Bauch legt, bricht es aus Matilda heraus… Und dann erzählt Mama ihr von dem schweren Rucksack und dem Kieselsteintrick...

Wollt ihr den kennenlernen? Dann los:

Wir verlosen dreimal das Buch "Kirschkernmond" (Jupitermond, ISBN 978-3-949239-17-5, Hardcover mit hochwertiger Leinenoptik) unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 04. Oktober 2023 unser Gewinnspielformular ausfüllen: Einfach auf diesen Link klicken, Stichwort: "Kirschkern" ergänzen und Daumen drücken!