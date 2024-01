Magisches Farmleben

× Erweitern © Nintendo Fae Farm

Abwechslung im grauen Winter bringt dieses niedliche neue Simulationsspiel. Auf der Fae Farm tauchen Spieler:innen ab 6 Jahren ein in die bezaubernde, bunte Welt von Azoria, in der Fantasie keine Grenzen kennt. Im Spiel erkunden sie die Umgebung, schließen dabei Freundschaften mit den putzigen Bewohnern und bauen sich Stück für Stück ihren eigenen Bauernhof auf – dank Magie geht das wie von Zauberhand!

Genau wie im echten Leben gibt es auch in Azoria vier verschiedene Jahreszeiten, die die fiktive Welt und somit das Spielerlebnis verändern: In jeder Saison tauchen neue Tiere auf, andere Pflanzen wachsen und verändern dadurch die Ernte, und auch bei dem spielbaren Avatar machen sich die Wetterumschwünge bemerkbar. Wie genau sich das äußert und was die persönliche Lieblingsjahreszeit ist, lässt sich am besten beim Spielen herausfinden.

