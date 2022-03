Mit der Addams Family auf Roadtrip

× Erweitern © Universal Studios und Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. Alle Rechte vorbehalten Addams Family 2

Die verrückte Grusel-Sippe von Morticia und Gomez Addams geht auf Reisen: Mama und Papa verstehen die Welt nicht mehr, ihre pubertierenden Kinder hängen endlos vor der Glotze und erscheinen kaum noch zum gemeinsamen Essen. Um den Familienzusammenhalt zu stärken, verfrachten die Eltern Tochter Wednesday, Sohn Pugsley, Onkel Fester, Vetter It (übrigens auch in der deutschen Fassung mit der Stimme von Snoop Dogg) und das eiskalte Händchen ausgerechnet in ein Wohnmobil und starten in einen schrägen gemeinsamen Urlaub. Was könnte da schon schiefgehen?

